Le fondateur de la marque Patagonia cède son entreprise à une ONG écologiste

Yvon Chouinard, le fondateur de la marque de vêtements Patagonia a cédé son entreprise à une association caritative. Une belle démarche de la part de cet alpiniste et homme d’entreprise de renom d’origine franco-québécoise.

C’est une déclaration qui risque de booster les ventes de Patagonia : le fondateur de la marque de vêtement a déclaré que tous les bénéfices non réinvestis dans la gestion de l’entreprise seraient consacrés à la lutte contre le changement climatique.

Le label Patagonia est devenu culte grâce à des mesures de durabilité telles que la garantie à vie de ses vêtements et l’offre de réparations à des prix raisonnables.

Le site Web de la marque indique désormais : « La Terre est désormais notre seul actionnaire. »

Yvon Chouinard a toujours dit qu’il n’avait « jamais voulu être un homme d’affaires. »

Fanatique d’escalade, il avait commencé par fabriquer des crampons d’escalade en métal pour lui-même et ses amis afin avant de se lancer dans l’habillement et de créer une marque de vêtements de sport qui connaît un énorme succès et fait l’objet d’un véritable culte.

Fondée en 1973, Patagonia a réalisé cette année un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard de dollars, tandis que la valeur nette de M. Chouinard est estimée à 1,2 milliard de dollars.

Désormais, les bénéfices du groupe qui seront reversés aux causes climatiques s’élèveront à environ 100 millions de dollars (87 millions de livres) par an, en fonction de la santé de l’entreprise.

« Malgré son immensité, les ressources de la Terre ne sont pas infinies, et il est clair que nous avons dépassé ses limites », a déclaré l’entrepreneur à propos de sa décision de renoncer à la propriété.