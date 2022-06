Salesforce s’engage pour la féminisation du secteur de la Tech

L’engagement social de l’entreprise est l’un des éléments clefs de l’image de marque de Salesforce, l’éditeur de logiciel de gestion. Une politique suivie jusqu’en France, où le groupe a annoncé sa volonté d’embaucher 1000 femmes dans les prochaines années pour féminiser le secteur de la Tech.

Des quotas de femmes pour lutter contre la présence masculine dans le secteur de la Tech ? C’est l’idée de la branche française de la firme californienne Salesforce. En promettant l’embauche de « 1000 femmes dans la Tech » la patronne de Salesforce France, Emilie Sidiqian et Marie Petitcuenot, directrice impact (head impact officer) du groupe veulent encourager les femmes à faire carrière dans le secteur.

« Nous allons évaluer les besoins concrets de nos clients et partenaires pour mettre en place un dispositif de formation adapté » déclare ainsi Marie Petitcuenot dans les colonnes du Figaro. Le groupe s’engage ainsi à former et insérer de nouvelles recrues tout en sensibilisant les jeunes femmes qui entrent sur le marché du travail à propos des opportunité qui les attendent dans les nouvelles technologies.

Pour cela, Salesforce France s’est allié à plusieurs autres grands groupes, comme Accenture, Adecco Capgemini, Onepoint, Deloitte, Hardis Group, Biomérieux ou Sanofi. Le groupe a aussi noué des partenariats avec Pôle Emploi pour diriger les chercheurs d’emplois vers ces métiers, mais aussi École 42, pour mieux les former.

Sur les 211 00 emplois qui doivent être crées dans l’écosystème Salesforce, c’est à dire dans le groupe, ses filiales et ses prestataires, 1000 postes « réservés » au femmes, cela parait bien peu. Mais c’est une première initiative courageuse et surtout, unique dans ce secteur en pleine croissance mais de plus en plus masculin.