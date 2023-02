Susan Wojcicki, directrice générale de YouTube, quitte son poste

La directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, quitte ses fonctions après neuf années passées à ce poste.

« Commencer un nouveau chapitre axé sur ma famille, ma santé et les projets personnels qui me passionnent » dans un billet de blog en guise de communiqué, Susan Wojcicki a annoncé son départ du géant de la vidéo en ligne. Le chef de produit de YouTube, Neal Mohan, prendra la tête de la plateforme vidéo détenue par Google.

« Le moment est venu pour moi, et je me sens capable de le faire parce que nous avons une équipe de direction incroyable en place à YouTube », a déclaré Mme Wojcicki.

Mme Wojcicki a ajouté qu’elle continuerait à travailler chez YouTube à « court terme » pour « soutenir Neal et aider à la transition ».

Mme Wojcicki avait commencé à travailler pour Google lorsque les fondateurs, Sergey Brin et Larry Page, se sont installés dans le garage de sa maison dans la Silicon Valley en 1998, devenant le premier responsable marketing de la société un an plus tard.

Employée de Google depuis près de 25 ans, elle a fait partie des 20 premiers employés du géant de la technologie – figurant au numéro 16.

Au cours de son mandat à YouTube, Mme Wojcicki a dû faire face à des critiques publiques concernant la gestion de la modération du contenu par la plateforme, la diffusion de fausses informations et les préoccupations constantes concernant la vie privée des enfants.

Lorsqu’elle a rejoint la plateforme de vidéo en ligne en 2014, elle venait de franchir le cap du milliard d’utilisateurs. Elle accueille actuellement 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde – avec de nombreux créateurs de YouTube, se taillant des carrières rentables grâce à leurs chaînes individuelles.