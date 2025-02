Tiphany Guého (Stelogy) : « accompagner les partenaires dans la révolution du très haut débit »

Tiphany Guého, responsable du marketing opérationnel pour la BU Ventes Indirectes et Wholesale chez l’opérateur Stelogy, nous livre les coulisses de son rôle et de la stratégie de son groupe pour accompagner les partenaires-revendeurs dans la commercialisation de solutions télécoms. Au programme : évolution du marché du très haut débit, services innovants de la plateforme ELO et transition vers la fibre FTTO, une solution clé pour les entreprises.

Pouvez-vous nous expliquer votre rôle chez Stelogy et vos missions au quotidien ?

Tiphany Guého : En tant que responsable du marketing opérationnel pour la BU Ventes Indirectes et Wholesale chez Stelogy, mon rôle consiste à piloter la stratégie marketing pour l’ensemble de nos produits : mobile, fixe, internet. Je suis également chargée d’accompagner nos partenaires-revendeurs dans la commercialisation de ces solutions.

Concrètement, mes missions se déclinent en plusieurs axes. D’abord, je travaille à enrichir et à valoriser l’offre produit de Stelogy pour les revendeurs en veillant à son attractivité et à sa compréhension. Ensuite, je développe des outils marketing et des actions commerciales pour aider nos partenaires-revendeurs à mieux vendre et à atteindre leurs cibles. Enfin, je réalise une veille constante afin d’ajuster notre stratégie en fonction des évolutions du marché et des besoins de nos partenaires.

Quelles sont les principales évolutions de l’accès au très haut débit ces dernières années ?

T.G : L’accès au très haut débit a connu une véritable démocratisation ces dernières années. Lorsque j’ai rejoint le secteur des télécoms en 2018, la fibre dédiée (FTTO – Fiber to the Office) était une solution coûteuse, et la fibre mutualisée (FTTH – Fiber to the Home) restait peu répandue. A l’époque, l’offre FTTO était encore limitée avec une couverture restreinte et peu d’options disponibles. De nombreuses entreprises se contentaient d’offres grand public, souvent inadaptées à leurs besoins spécifiques.

Aujourd’hui, la situation a complètement changé : l’offre s’est diversifiée avec l’arrivée de nouveaux acteurs, la couverture s’est étendue et les prix ont nettement baissé. Désormais, la plupart des entreprises peuvent accéder à des offres professionnelles adaptées.

Chez Stelogy, nous proposons à nos partenaires-revendeurs une large gamme de solutions de connectivité, incluant une dizaine d’offres FTTH et autant d’offres FTTO. Nous proposons également une solution de fibre hybride, qui combine un débit garanti et un débit burst, offrant ainsi une performance optimale à moindre coût. Enfin, nous proposons des solutions de backup 4G/5G pour assurer une continuité de service.

Nous collaborons avec un large éventail d’opérateurs afin de garantir une couverture nationale et permettre à nos partenaires de revendre des solutions très haut débit partout en France.

Quels sont les nouveaux services mis à disposition des revendeurs par ELO, et quels sont leurs avantages concrets ?

T.G : ELO est un hub numérique conçu pour simplifier la gestion quotidienne de nos partenaires-revendeurs. Grâce à cette plateforme, ils peuvent commander, reconditionner et revendre tous leurs services télécoms, que ce soient des liens, du mobile ou de la voix sur IP, en toute liberté.

Notre objectif est d’offrir un partenariat flexible, sans contraintes, permettant à nos partenaires de se différencier et d’adapter leurs offres selon les besoins des entreprises. Ils peuvent ainsi souscrire à des offres illimitées ou au compteur, avec une grande flexibilité, car la plupart de nos services sont sans engagement.

ELO se distingue par sa capacité à évoluer constamment, avec l’ajout régulier de nouveaux services. Par exemple, ELO Boost permet aux revendeurs d’accéder à des données ultra-ciblées afin de développer leur activité. ELO Assist les aide à programmer des interventions à distance et à étendre leur zone d’activité. Enfin, ELO Finance propose un service de financement des équipements, offrant à nos partenaires la possibilité de se concentrer sur leur croissance sans contraintes financières.

Grâce à ces outils, nos partenaires peuvent surmonter les obstacles traditionnels, élargir leur clientèle et se positionner comme des acteurs clés du marché du très haut débit.

Quel est le lien entre les évolutions de l’accès au très haut débit et les nouveaux services d’ELO ?

T.G : L’élargissement de la couverture du très haut débit et la diversification des offres ont créé de nouvelles opportunités pour nos partenaires-revendeurs. Grâce à notre outil d’éligibilité, qui couvre 99% du territoire, ils peuvent répondre aux besoins des entreprises en temps réel. De plus, notre service d’intervention national et notre dispositif de financement permettent de lever les dernières barrières géographiques et financières qui pouvaient freiner leur croissance.

ELO joue un rôle clé en offrant des solutions sur mesure permettant aux revendeurs d’exploiter pleinement les opportunités du très haut débit, quelle que soit leur spécialité. Qu’ils soient centrés sur la vente ou possèdent une expertise technique avancée, nos partenaires peuvent évoluer selon leurs besoins, tout en bénéficiant d’un environnement optimisé pour leur croissance.

En clair, via ELO, Stelogy s’engage à accompagner les partenaires dans la révolution du très haut débit.

Pouvez-vous nous présenter la FTTO et son intérêt pour vos partenaires ?

T.G : La FTTO est une solution qui affiche des débits symétriques, une connexion stable, une GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) rapide, et une personnalisation avancée. Ces caractéristiques en font une solution stratégique pour les entreprises.

Concernant nos partenaires, la FTTO représente une opportunité commerciale majeure. Elle permet de proposer une offre premium avec des marges plus élevées. De plus, cette connectivité favorise la différenciation grâce à des services haut de gamme, tout en ouvrant la voie à des solutions complémentaires telles que la gestion de la priorité des flux, la redondance, les débits évolutifs ou encore les garanties de service.

Avec la FTTO, les partenaires ne vendent pas seulement une connexion, mais proposent à leurs clients une solution globale de transformation numérique, accompagnée de services à forte valeur ajoutée.

Comment accompagnez-vous vos partenaires dans la transition vers la FTTO ?

T.G : Dans un contexte où les marges sur les liens internet se réduisent, il est crucial pour nos partenaires de monter en gamme et de renforcer leurs compétences sur la FTTO et ses services associés. C’est pourquoi Stelogy mis en place un programme d’accompagnement comprenant des formations continues sous forme de webinars et de sessions pratiques sur le terrain. Nous proposons également un coaching personnalisé sur les aspects techniques et commerciaux.

Enfin, nous soutenons les efforts de nos partenaires grâce à des incentives, comme notre offre de sponsoring actuellement en vigueur sur chaque commande de lien FTTO. Stelogy épaule ainsi ses partenaires de manière proactive, afin qu’ils puissent exploiter le potentiel de la FTTO et se positionner durablement sur un marché très concurrentiel.