La métropole de Nantes a lancé, il y a quelques années, le projet l’Étoile verte qui vise à créer un maillage du territoire en reliant ses vallées et ses cours d’eau. Cette initiative doit permettre de conserver l’aspect sauvage de la région, de révéler la biodiversité et d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Nantes Métropole doit inaugurer en 2025 son projet l’Étoile verte, qui va mettre en lumière la beauté de ce territoire en connectant le patrimoine culturel et naturel de ce territoire. Il y aura notamment des espaces de repos et de randonnée, le long des cours d’eau et des vallées. Les premiers aménagements seront disponibles cette année. Et les autres doivent s’étaler sur cinq ans, jusqu’à 2030.

L’Étoile verte doit enlacer Nantes Métropole

C’est en 2016 que la Ville a lancé une réflexion pour relier ses grandes vallées aux parcs et jardins afin de révéler aux habitants l’ensemble de ces espaces, sources d’évasion et de rafraîchissement. Le célèbre paysagiste Gilles Clément et l’atelier Campo proposent alors l’Étoile verte. Ce projet doit mailler l’agglomération en reliant les vallées et les principaux cours d’eau qui enlacent Nantes. A savoir les rivières Erdre, Chézine, Sèvre et la Loire.

Plusieurs autres joyaux naturels inclus dans le projet

L’Étoile verte inclura aussi le lac de Grand Lieu, les grands parcs de la Métropole nantaise (au moins un parc par commune), trois forêts urbaines, quatre marais et le patrimoine bâti le long des rivières. Par la mise en valeur et/ou la création de cheminements, cette boucle verte va révéler des parcours le long des cours d’eau du territoire. Les habitants pourront par exemple profiter des pistes de randonnée pour prendre de l’air.

L’Étoile verte préfigure la ville de demain

À terme, l’Étoile verte formera un réseau de découverte de la richesse naturelle et patrimoniale du territoire nantaise. Le projet permettra de conserver l’aspect sauvage ds lieux, de révéler la biodiversité, mais également de sensibiliser sur la protection des milieux et espaces naturels. Pour Gilles Clément, cette initiative anticipe sur les nécessités de la ville de demain, qui devra offrir à ses habitants un cadre de vie agréable, frais, vert et sain. Il s’agit donc à la fois d’embellir notre environnement, de protéger la nature et d’améliorer la santé des Hommes.

L’Étoile verte permettra d’attirer de nouveaux touristes et habitants

Grâce à l’Étoile verte, Nantes renforcera son statut de « Venise de l’Ouest ». La capitale verte de l’Europe en 2013 va pouvoir attirer de nouveaux touristes et des personnes en quête d’un cadre de vie apaisé. Ce projet s’ajoute à de nombreux autres mis en place ces dernières décennies par la Ville comme le pistes cyclables, les jardins et parcs, ou encore les forêts urbaines hébergeant de nombreuses espèces animales et végétales.

Une lettre d’amour au paysage de Nantes

Dans le cadre du lancement des premiers aménagements du projet Étoile verte en 2025, Nantes Métropole invite les habitants à rédiger des « lettres d’amour » au paysage qui entoure les six cours d’eau traversant ses 26 communes. Tous les Nantais, enfants adolescents et adultes, peuvent participer à ce concours à un ou plusieurs. Cette lettre d’amour peut contenir quelques lignes ou plusieurs pages et doit être adressé à un arbre, un paysage, un animal, un cours d’eau, etc. Au printemps, des étudiants du conservatoire d’art dramatique de Nantes liront les textes en public.