Et oui ! Avec la baisse de l’activité sportive, les tentations de grignotage tout au long de la journée et les Apéros en visio… pas étonnant qu’une grande partie des Français ait pris un peu de poids pendant ce confinement.

57% des Français ont pris du poids pendant le confinement

Lorsque nous sortirons de cette situation inédite le 11 mai prochain, cela fera près de 7 semaines que nous avons été obligés de rester chez nous. Un confinement qui n’aura pas été sans conséquence en ce qui concerne la prise de poids de nos chers compatriotes ! En effet, selon une étude menée par l’Ifop pour le site Darwin Nutrition sur un échantillon représentatif d’environ 3000 personnes, 57% des Français confinés ont pris du poids.

Plus d’occasions de grignoter pendant le confinement

Durant 7 longues semaines, les Français auraient pris 2,5kg en moyenne, comme l’explique cette étude, relayée par le Parisien. Pour Quentin Molinié, de Darwin Nutrition : « La prise de poids n’est pas un problème en soi, et était prévisible dans un contexte de stress et de dépense énergétique limitée. Plus de temps à la maison signifie plus de temps consacré à la préparation des repas, mais aussi plus d’occasions de grignoter ».

Comme nous le pressentions, le confinement aura bel et bien changé les habitudes de nos concitoyens. L’étude Ifop montre par exemple que 42 % des sondés prennent l’apéritif «plus qu’avant». Deux personnes sur dix avouent également avoir consommé plus de chocolat que d’habitude. A l’inverse, 29 % des confinés ont quand même perdu des kilos.

Une prise de poids plus importante dans certaines catégories sociales

Toujours selon l’Ifop, « les personnes au chômage, peu diplômées ou issues des catégories pauvres » sont celles qui auront pris le plus de poids. Une autre raison est aussi évoquée, le fait d’avoir vécu le confinement à plusieurs : 64 % des confinés avec plus de 4 personnes ont pris du poids contre seulement 53 % de ceux confinés seuls», explique François Kraus, directeur du pôle Politique-Actualité à l’Ifop.

Cette situation aura quand même donné envie au Français de manger mieux puisque 56% des sondés disent vouloir avoir une alimentation plus saine après le confinement.