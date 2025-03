Pass Culture : la part individuelle aussi réduite

Après avoir gelé la part collective en janvier, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé vendredi la fin du Pass Culture individuel pour les jeunes de moins de 17 ans. Désormais, les adolescents âgés de 15 et 16 ans ne recevront plus rien. Il leur faudra attendre leur 17 ans pour toucher un crédit. De plus, le montant versé à 18 ans est réduit de moitié, à 150 euros.

Le Pass Culture se réduit à peau de chagrin. Depuis le 1er mars, le dispositif n’est plus accessible au moins de 17 ans, à la suite d’un décret publié vendredi 28 février au Journal officiel. Ainsi, les adolescents Français devraient désormais attendre leur 17 ans pour recevoir l’argent sur leur compte. Ils toucheront précisément 50 euros, puis 150 à leur 18 ans, contre 300 auparavant. On est bien loin de ce qui se faisait ces dernières années.

Un credit pour accéder aux activités culturelles et artistiques

Lancé en 2019 et étendu progressivement, le Pass Culture est un dispositif permettant aux jeunes de 15 à 18 ans de bénéficier d’un crédit individuel afin d’accéder à des activités ou loisirs ainsi qu’à des biens culturels et artistiques. Depuis 2022, il offre 20 euros à tous les jeunes Français âgés de 15 ans, 30 euros à ceux de 17 ans et 300 euros à ceux de 19 ans. Les bénéficiaires doivent dépenser cet argent – via une application dédiée – dans des activités telles que les concerts, les sorties au théâtre et au cinéma, l’achat de livres et de BD, etc.

La part collective du Pass Culture gelée en janvier

Outre cette part individuelle, il y a une part collective, gérée par les établissements. Celle-ci permet de financer des projets et des sorties culturelles pour les classes. Elle a déjà été gelée fin janvier et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024–2025, au grand mécontentement des professeurs qui dénoncent un coup de massue. À présent, c’est une bonne partie de la part individuelle qui est fortement réduite avec le retrait des bénéficiaires de 15 et 16 ans et la réduction de moitié du crédit accordé à 18 ans.

Une bonification de 50 euros suivant un critère social

Le ministère de la Culture précise toutefois que les jeunes de 15 et 16 ans peuvent encore accéder à un ensemble de propositions gratuites et d’événements culturels exclusifs sur l’application dédiée. Par ailleurs, il annonce l’existence d’un « critère social » offrant une « bonification » de 50 euros à une catégorie de jeunes. Il s’agit des adolescents bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation adulte handicapé et ceux dont le quotient familial de leurs responsables légaux est inférieur à un seuil à déterminer plus tard.

Un crédit qui accentue les inégalités sociales

En outre, le ministère de la Culture a décidé de rallonger d’un an le délai d’utilisation du crédit. Ainsi, les bénéficiaires ont désormais jusqu’à la veille de leurs 21 ans pour dépenser cet argent. Mais pourquoi Rachida Dati allège-t-elle le Pass Culture ? Selon la ministre, la suppression du Pass Culture pour les moins de 17 ans s’explique par l’échec de ce dispositif. En effet, ce crédit qui a déjà bénéficié à plus de 3,4 millions de jeunes accentuerait les inégalités en profitant à tous au lieu de cibler uniquement les jeunes éloignés de la culture, faute de moyens.

La suppression du Pass Culture permet de faire des économies

Par ailleurs, le Pass Culture ne profite pas à tous les secteurs de la culture. En effet, les adolescents dépensent les trois quarts de leur argent au cinéma (surtout pour voir des blockbusters américains) ou dans l’achat des mangas et des ouvrages de New Romance. Seulement 1% du budget est dédié aux spectacles de danse ou aux pièces de théâtre, qui ont pourtant le plus besoin de financement. Si ces arguments tiennent, il faut admettre que la suppression du Pass Culture pour les 15 et 16 ans vise aussi et surtout à faire des économies. Bercy pourra empocher au moins 40 millions d’euros , et ce n’est pas rien à l’heure du déficit public.