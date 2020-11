Avec « Signature Faces », L’Oréal lance le maquillage pour visioconférence

On pourrait en sourire, et pourtant. Et si L’Oréal, avec « Signature Faces » venait tout simplement de créer un nouveau marché, celui du maquillage virtuel ?

La crise économique et sanitaire du covid-19 a largement accéléré le développement du télétravail et de la visioconférence. Une tendance lourde, qui émergeait déjà lentement depuis de nombreuses années. Une transformation des relations sociales et professionnelles à travers les écrans, qui pesait sur le chiffre d’affaires du secteur des cosmétiques.

D’ailleurs, lors du premier confinement au printemps dernier, le secteur a vu une baisse de son chiffre d’affaires de près de 10 %. Un abandon progressif des produits de beauté qui s’explique par une utilité moindre : entre le masque dans la rue et des interactions physiques de plus en plus rare, la séance matinale de maquillage devient, pour de plus en plus de femmes, une contrainte inutile.

L’innovation « Signature Faces »

La réaction du marché ne s’est pas fait attendre : L’Oréal propose désormais toute une palette de maquillage virtuel disponible sur les principales plates-formes de vidéo-conférence !

Une gamme de maquillage en réalité augmentée intitulé « Signature Faces », réalisée avec l’agence Virtue et déclinée en trois collections : « Volumising Capsules », « Plump Shot » et « Fire Match ». Un outil qui peut être utilisé sur Instagram, sur Snapchat, sur Skype, sur Teams, sur Zoom, sur Hangout… Pour cela rien de plus simple, il suffit de télécharger Snapcam, un logiciel disponible sur Windows et sur Mac, pour accéder à Signature Faces et ajouter des filtres sur la webcam de votre ordinateur. Un monde s’ouvre alors à vous, du fard à paupières couleur pêche aux faux cils dorés, d’un maquillage exubérant aux petites touches qui permettent de se rafraîchir lors de la réunion zoom du lundi matin à 8 h, le choix est large.

Loin d’être anecdotique, cette innovation pourrait bien permettre à L’Oréal de marquer sa différence sur ce marché hyper concurrentiel. Ce n’est d’ailleurs pas la première incursion de l’entreprise française dans l’univers du numérique : avec ses essais virtuels, L’Oréal a pu s’implanter dans les habitudes de nombreuses femmes connectées. Une immersion dans l’univers du digital qui a permis au e-commerce de soutenir la croissance de l’entreprise : au troisième trimestre il faisait 24 % du chiffre d’affaires une augmentation de 70 % par rapport à l’année 2019. Il y a fort à parier que dans les prochaines années, L’Oréal pourrait même vendre ses meilleurs « filtres » maquillage sur le marché.