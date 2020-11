Netflix se renouvelle et s’inspire de tiktok

Avec « fast laughs », Netflix introduit un nouvel outil sur son application mobile, largement inspiré de Tiktok.

Souvenez-vous : il y a quelques mois, Netflix s’inspirait de Snapchat et d’Instagram en introduisant sur son application mobile une nouvelle fonctionnalité de « Stories ». Avec sa nouvelle interface « Fast Laughs » (Rires rapides), le géant américain de la vidéo à la demande s’inspire cette fois-ci très largement de l’application TikTok.

Une fonctionnalité qui permet désormais de faire défiler les vidéos verticalement, pour découvrir des clips humoristiques puisées dans le catalogue Netflix. La ressemblance avec l’application chinoise saute aux yeux : les vidéos sont présentées en plein écran avec les différents boutons étant placés sur le côté droit. Mais quelle est l’utilité pour Netflix d’intégrer une telle fonctionnalité ? La plateforme de SVOD tente, avec ce nouvel outil, de faire découvrir ses nouveaux contenus que ce soient des films, des séries ou des one-man-shows.

Il ne s’agit donc pas, comme sur TikTok, d’un réseau social où il s’agirait de « liker » ou de créer des vidéos. Ce dispositif, intégré à l’application mobile de Netflix, a essentiellement une vocation publicitaire, à fin d’encourager ses abonnés à découvrir de nouveaux contenus sur sa plate-forme. Des extraits vidéo d’une durée de 15 à 45 secondes qui pourront être partagés par les utilisateurs.

Cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais ne sera pas fonctionnelle en France et en Europe avant plusieurs mois. Sur Twitter, des journalistes des nouvelles technologies comme Matt Navara ont déjà diffusé les premières images de ce nouvel outil.

Si la presse spécialisée s’enflamme autour de cette nouveauté, on peut néanmoins exprimer quelques doutes sur l’importance et la pertinence de cet outil : la révolution Netflix ce n’est pas encore pour maintenant, et on va devoir encore attendre de nombreux mois, voire de nombreuses années, avant que la concurrence avec Amazon Prime et Disney+ incite les différentes plates-formes à se tourner vers des contenus et des productions de meilleure qualité ou avec un catalogue qui laisse un plus large choix sur des classiques du cinéma.