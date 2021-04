Cathédrale Notre-Dame : réouverture au culte le 16 avril 2024

En visite sur le chantier de restauration et de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé que l’objectif d’une réouverture pour le culte dans trois ans était maintenu.

« C’est un message de fierté collective parce qu’on a beaucoup fait en deux ans et on a évité le pire (…) On est tous impressionnés de ce que nous voyons. Impressionnés de tout le travail qui a été fait, maintenant. Alors un immense remerciement à toutes celles et ceux qui sont mobilisés par milliers ». En visite le 15 avril dernier sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a tenu a saluer « l’immense travail accompli » deux ans après l’incendie par les équipes en charge de la reconstruction du lieu saint.

Des félicitations qui se sont aussi accompagnées d’une note d’espoir : « On regarde aussi les trois ans qui viennent, car il va falloir tenir nos objectifs et donc il y a une très grande mobilisation de planification très exigeante et rigoureuse ». C’était la première fois que le Président de la République revenait sur les lieux depuis la destruction, le 15 avril 2019, de la toiture et de la flèche par un mystérieux incendie.

Le général Georgelin, président de Rebâtir Notre-Dame, avait affirmé en décembre 2020 que le lieu de culte catholique serait prêt pour une première messe dans la nef le 16 avril 2024. Un délai confirmé ce jeudi.

Près de 35 entreprises sont mobilisées sur le chantier, et le Président a tenu a remercier « tous ceux qui œuvrent à [la] reconstruction [de l’édifice] – charpentiers, échafaudeurs, cordistes, grutiers, facteurs d’orgue, maîtres verriers, restaurateurs en peinture et sculpture, tailleurs de pierre, archéologues et chercheurs », mais aussi « à nouveau tous ceux qui ont permis de sauver la cathédrale des flammes, ainsi que les 340 000 donateurs du monde entier qui rendent ce chantier possible ». En tout, 833 millions d’euros ont été recueillis pour cette restauration grâce à une collecte nationale et internationale, notamment auprès du public américain.