Maryne Cotty-Eslous lauréate du Prix Business With Attitude 2021 de Madame Figaro

Pour récompenser les femmes entrepreneuses, la Poste et le Figaro Madame organisent le prix Business With Attitude, avec pour lauréate cette année Maryne Cotty-Eslous, fondatrice de Lucine, véritable pépite de la MedTech.

Lucine est créée en 2017 à Bordeaux et développe un médicament numérique pour soulager les douleurs chroniques. Un médicament numérique ? Qu’est ce que c’est ? Le concept paraît révolutionnaire : via une application mobile, un patient peut « informer » de sa douleur avec la reconnaissance faciale, vocale et posturale. L’application propose ensuite un processus thérapeutique, qui ne passe pas par des molécules chimiques, mais des sons et des images qui doivent provoquer des stimuli de notre organisme : un «bip» continu pour créer de la morphine naturelle dans la moelle épinière, un grésillement pour sécréter de l’endorphine dans le cerveau…

« Avec votre téléphone et la caméra de votre smartphone, on va pouvoir grâce à la reconnaissance faciale, vocale et posturale identifier votre douleur. Avec ces informations, on va pouvoir vous diffuser, toujours via votre téléphone, des sons, des lumières et d’autres procédures thérapeutiques qui vont pouvoir vous soulager immédiatement », explique Maryne Cotty-Eslous, créatrice de Lucine.

Avec cette première molécule digitale qui soulage les douleurs chroniques, Lucine est une innovation unique au monde. Un exploit qu’a choisi de récompenser « Madame Figaro » avec son prix Business With Attitude.

Fleuron de la MedTech

L’entreprise fondée par Maryne Cotty-Eslous compte 40 salariés, affiche déjà un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros et elle a même levé 5,5 millions d’euros en 2020. Sa fondatrice espère proposer dès 2022 un traitement contre les douleurs féminines pelviennes périnéales et, en 2024, un autre contre les douleurs chroniques modérées à sévères.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques, soignées pour l’instant avec des antidouleurs aux effets secondaires néfastes à court et long terme. Ce « médicament numérique » de Lucine promet d’être révolutionnaire, en répondant efficacement, sans dommage sur la santé, à des douleurs qui concernent 25% de la population mondiale, et en particulier les femmes.