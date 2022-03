Dans le Pas-de-Calais, école maternelle et Ehpad font salles communes

Et si elle était là, la solution pour contrer la dépression des personnes âgées ? L’idée vient tout droit des États-unis et est en passe d’être appliquée d’ici quelques mois dans le Pas-de-Calais : à partir du mois de Janvier, une école maternelle va poser ses valises au sein d’un Ehpad.

Ces dernières semaines, vous n’avez pas pu passer à côté du scandale Orpea qui remet sur le devant de la scène la question de l’accompagnement de nos aînés. Les signalements pour maltraitances de personnes âgées ont considérablement augmenté, ce qui pose un réel problème de société : comment les accueillir au mieux et leur offrir une fin de vie décente ?

Favoriser le bien vieillir et le bien grandir

L’expérience va se tenir à Barlin, dans le département du Pas-de-Calais. Le maire, Julien Dagbert, a décidé d’intégrer une école maternelle au sein d’un des Ehpad de la ville. L’objectif : favoriser « le bien vieillir » et « le bien grandir » comme il l’explique à nos confrères de La Voix du Nord. La rentrée aura lieu en Janvier 2023, quand les travaux d’aménagement seront terminés. Les deux classes de maternelle de l’école Maryse-Bastié devraient donc rejoindre l’Ehpad Les Charmilles de Barlin. Ce sont donc les élèves de 2 à 6 ans qui sont concernés et qui vont venir apporter de la vie aux résidents de l’Ehpad sélectionné.

Concrètement, comment ça va se passer ?

Les lieux de vie resteront séparés, afin que chacun puisse continuer à évoluer à son rythme, sans se gêner. Mais des espaces communs seront aménagés au sein même de l’Ehpad et mis à la disposition des grands comme des petits. Ainsi, dans la salle de motricité, enfants et seniors pourront faire des activités physiques ensemble. Tout comme la salle d’animation commune également, dans laquelle activités manuelles et coloriages rythmeront les journées.

Comme le confie le maire à BFM TV : « l’idée, c’est que les résidents soient au contact régulier d’élèves qu’ils connaissent bien. On voudrait ramener de la vie, du dynamisme et de la gaieté dans ces établissements ». Une belle initiative qui devrait pouvoir s’étendre à d’autres départements du pays.