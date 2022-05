Jean Imbert chef sur l’Orient Express

C’est un nom qui fait rêver, rendu célèbre par Agatha Christie. Dans l’imaginaire collectif, l’Orient Express est synonyme de glamour, de luxe et voyages lointains. Sur le « Venise Simplon Orient Express » qui relie Londres à La Sérénissime et à toute l’Italie, ce sera désormais le célèbre chef français jean Imbert qui sera en cuisine.



« Cela fait deux années qu’avec les équipes du « Venise-Simplon-Orient-Express et les miennes, nous travaillons sur ce projet. Jamais je n’oublierai l’héritage de ce train, mais nous sommes repartis d’une feuille blanche en changeant la vaisselle, la lumière, la direction artistique etc., et après plusieurs voyages tests, nous démarrerons samedi 23 avril prochain avec un Rome-Paris et pour plusieurs années de voyage ! »

C’est sur Instagram que le chef Jean Imbert a annoncé sa nouvelle aventure ferroviaire. Celui qui avait remporté l’édition 2012 de Top Chef, devenant l’un des cuisiniers les plus célèbres de France avec ses établissements et ses émissions TV, se lance dans la cuisine de haut standing pour voyageur en cabines !

Le Venise Simplon Orient Express est un train de luxe géré par la société Belmond, une filiale du groupe français LVMH. Composé de 17 voitures rénovées dans un magnifique style art déco, ce train prestigieux relancé en 1982 circule aujourd’hui de Londres à Venise ou Vérone, via Paris. Le train permet même de desservir Innsbruck en Autriche.

L’univers du haut de gamme n’est cependant pas une nouveauté pour le très médiatique chef cuisinier : En juin 2021, il a remplacé Alain Ducasse au Plaza Athénée. La cuisine du célèbre palace a été récompensée d’une étoile dans l’édition 2022 du guide Michelin.