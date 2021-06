La famille Dassault au secours du patrimoine

La famille Dassault s’investit dans la sauvegarde du patrimoine : ce jeudi 3 juin, la famille d’industriels français a annoncé le lancement de Dassault Histoire et Patrimoine, une association chargée de restaurer et sauvegarder des dizaines de monuments en péril.

Avec une dotation de 50 millions d’euros sur dix ans « Dassault Histoire et Patrimoine » marque l’engagement de la famille dans le secteur de la préservation du patrimoine. Jusque là plutôt centrée sur le mécénat social ou sur des enjeux de société, la famille d’entrepreneurs s’engage désormais sur le terrain de la sauvegarde des monuments français.

La situation est en effet dramatique : églises, chapelles, châteaux, moulins… Autant de trésors de notre histoire et de nos paysages qui sont le sel de nos terroirs, et qui meurent faute d’entretien. Le résultat d’un désengagement de l’État : les fonds réservés au patrimoine représentent 3% du budget de la Culture (soit 326 millions d’euros en 2019), qui ne représente lui-même que 2,1% du budget de l’État en 2019. Et même si la décentralisation engagée dans les années 2000 a confié une partie de cette tâche aux collectivités locales, nous sommes encore loin du compte : selon le Figaro et l’Historien de l’Art Dider Rykner, il manque encore près de 750 millions d’euros pour rattraper le retard pris dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine.

Le privé vient dès lors à la rescousse, comme cette initiative de la famille Dassault. Dès 2021, plusieurs sites prestigieux vont bénéficier du soutien de Dassault Histoire et Patrimoine, une appellation trouvée par Olivier Dassault, disparu le 7 mars dernier, et qui tenait particulièrement à ce projet. Les projets retenus pour 2021 sont le palais du Tau et le musée du sacre à Reims, la maison natale de Charles de Gaulle à Lille et l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, dans l’Aude.

Trois lieux qui en commun un lien étroit avec l’histoire de France. « Notre démarche vise l’efficacité, dans un esprit partenarial», indique Thierry Dassault. Elle se déroulera sur la longue durée, puisque les deux fondations et le CMN vont pouvoir s’appuyer sur la famille pendant une décennie.