Patrimoine en danger : L’église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil durement endommagée

Ce samedi 19 juin, une violente bourrasque de vent a renversé le clocher de l’église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil en Indre-et-Loire. Un édifice religieux et historique sévèrement endommagé, et dont la restauration coûtera la bagatelle de 2 millions d’euros pour la commune.

De Saint-Nicolas-de-Bourgueil, nous connaissions jusque là que ses bouteilles de vin. Désormais, on retiendra aussi la tempête.

C’est une tornade dont les habitants (et le budget municipal) de Saint-Nicolas-de-Bourgueil se souviendront longtemps : samedi 19 juin, une violente intempérie a balayé la ville, saccageant le mobilier urbain et les domaines viticoles alentour. «Sur l’ensemble de la commune, les dégâts doivent se chiffrer entre 10 et 15 millions d’euros. Rien que pour la commune, la salle des fêtes et les ateliers municipaux sont très dégradés, les structures sont touchées. Quand je vois tous les chais par terre, les structures agricoles envolées…», a déclaré le maire à la presse, précisant qu’il n’y avait eu, heureusement, aucun blessé à déplorer. L’élu a annoncé avoir fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire.

D’importants dégâts sont à déplorer : la salle des fêtes de la commune a vu son toit arraché, compliquant considérablement l’organisation des élections municipales qui devait avoir lieu dans ses murs. Quant aux vignobles de la région, Carine Reze, une viticultrice du village, a raconté à l’AFP avoir constaté d’importants dégâts dans ses sept hectares de vignes. «Certaines ont été couchées. Il a fallu agir vite pour les relever. Heureusement, il y a une entraide entre viticulteurs. Une trentaine de vignerons sont venus m’aider, mais on a des toitures arrachées. Tous les toits du domaine sont impactés», a-t-elle témoigné.

Deux millions de travaux pour restaurer l’église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Les travaux pour sécuriser et reconstruire le clocher de pierre de l’église qui s’est effondrée, coûteront «entre 2 et 3 millions d’euros», a annoncé, le maire de ce village renommé pour ses vignobles. «On a eu la visite de l’expert de l’assurance de la commune. Il y a entre deux et trois millions de travaux selon lui, mais cela reste à confirmer dans l’attente des devis», a expliqué l’édile à l’AFP .