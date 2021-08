Par un subtil alliage d’intelligence artificielle et de recherches minutieuses, des chercheurs ont réussi à redonner à la « Ronde de Nuit » de Rembrandt van Rijn sa taille originale, des siècles après qu’elle ait été découpée pour s’adapter à un mur plus petit.

Les travaux ont été menés dans le cadre du projet Operation Night Watch, et les résultats sont exposés dans la galerie d’honneur du Rijksmuseum d’Amsterdam, où le tableau original est flanqué de bandes imprimées qui remplissent les sections perdues.

La Ronde de nuit a été achevée en 1642, après quoi elle a été accrochée dans la grande salle du premier étage de la Maison des arquebusiers (le siège de la milice) d’Amsterdam dont elle s’inspire. Mais 70 ans plus tard, elle a été déplacée vers un nouvel emplacement, où il n’y avait pas de place pour l’ensemble du tableau : celui-ci fut alors recardé et élagué, sans ménagement. Une partie importante de son côté gauche a été enlevée, ainsi que des morceaux du haut, du bas et de la droite.

Bien que les morceaux de toile manquants n’aient jamais été retrouvés, les chercheurs ont pu les reconstituer grâce à une copie plus petite de l’original peint à l’époque par Gerrit Lundens. Pendant près de deux ans, des scans, des radiographies et 528 expositions numériques ont été réalisés sur le tableau original de Rembrandt afin d’entraîner un modèle d’IA à imiter le style de Rembrandt et à remplir les blancs à partir de la copie de Lundens. « Rembrandt l’aurait certainement fait plus joliment, mais cette copie est très proche », a déclaré le directeur du musée, Taco Dibbits.

Cela signifie que lorsque les visiteurs pourront admirer le tableau restauré au cours des prochains mois au Rijksmuseum d’Amsterdam, ils pourront voir de nouveaux détails dans les marges du tableau. Deux nouveaux visages sont présents sur la gauche, où l’on peut également voir un petit enfant qui s’appuie sur une balustrade, au lieu de sortir du cadre. Cette œuvre jette une nouvelle lumière sur le tableau, plus de trois cents ans après que le chef-d’œuvre hollandais ait été mutilé sans ménagement.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au Rijksmuseum d’Amsterdam pour voir l’œuvre en personne, le musée a récemment publié un scan haute résolution de la peinture, dont le détail et la précision sont assez bluffants.