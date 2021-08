Square va racheter Afterpay pour 29 milliards de dollars en actions.

Square a racheté le groupe australien Afterpay, spécialiste des paiements différés, pour un montant d’environ 29 milliards de dollars, créant ainsi un géant mondial des transactions en ligne.

Ce dimanche 1er août, la société de paiement numérique dirigée par le patron de Twitter Jack Dorsey, Square envisage d’acquérir la société australienne Afterpay, qui propose un service de paiement différé permettant de régler ses achats en plusieurs fois sans intérêt, pour un montant de 29 milliards de dollars en actions.

Il s’agit du dernier gros coup en date pour Square, qui a également annoncé la création d’une unité commerciale Bitcoin et le rachat d’une participation majoritaire dans le service de streaming Tidal cette année.

Les services de paiements différés, comme ceux proposés par Afterpay, Affirm et Klarna, sont de plus en plus répandus sur le web. Le titre de Square a d’ailleurs grimpé en flèche en 2020, boosté par la crise sanitaire qui a provoqué un recours massif au commerce en ligne. Et Square ne sera peut-être pas le seul géant des paiements à se lancer dans l’aventure, puisque Apple travaillerait sur un service similaire, appelé en interne « Apple Pay Later ».

Afterpay a déjà plus de 16 millions de clients et près de 100 000 commerçants à travers le monde. Square et Afterpay s’attendent à ce que la transaction soit conclue au cours du premier trimestre de 2022. Une fois l’acquisition réalisée, Square nommera un administrateur d’Afterpay pour rejoindre le conseil d’administration de Square.

Les fondateurs du groupe australien, Anthony Eisen et Nick Molnar, vont empocher chacun environ 1,8 milliard de dollars. Le groupe chinois Tencent, qui avait déboursé l’an dernier 220 millions de dollars pour acquérir une participation de 5% dans Afterpay, devrait percevoir 1,24 milliard de dollars.

« Square et Afterpay ont un objectif commun. Nous avons construit notre entreprise pour rendre le système financier plus équitable, plus accessible et plus inclusif, et Afterpay a construit une marque de confiance alignée sur ces principes », a déclaré Jack Dorsey, cofondateur et PDG de Square, dans un communiqué. « Ensemble, nous pouvons mieux connecter nos écosystèmes Cash App et Vendeur pour offrir des produits et services encore plus convaincants aux commerçants et aux consommateurs, en remettant le pouvoir entre leurs mains. »