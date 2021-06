Laurence Bertrand Dorléac est la nouvelle présidente de la Fondation nationale des sciences politiques

Le 10 mai dernier, L’historienne de l’art Laurence Bertrand Dorléac était élue à la présidence de la Fondation nationale des Sciences politiques pour un mandat de cinq ans. Elle a remplacé Louis Schweitzer qui assurait l’intérim après la démission d’Olivier Duhamel.

Dans son projet pour Sciences Po, Laurence Bertrand Dorléac affirme son attachement à l’institution pour « sa capacité à évoluer, expérimenter des méthodes, des cursus, des passerelles internationales, des programmes interdisciplinaires ». Une nouvelle présidence féminine qui doit relancer le prestige d’une école secouée par le scandale #MeToo et des accusations d’entre-soi.

Docteur en histoire de l’art (Université Paris I-Panthéon Sorbonne) et en histoire (IEP de Paris), Laurence Bertrand Dorléac enseigne à Sciences Po depuis 1990. Elle a commencé sa carrière en tant que maître de conférences à l’Université de Lille III en 1993-1994, puis elle a fondé et dirigé le département d’histoire de l’art de l’Université de Picardie-Jules Verne à Amiens de 1995 à 2008. Elle est professeure titulaire de la première chaire d’histoire de l’art créée par Bruno Latour à Sciences Po en 2009 et préside le jury d’entrée depuis 2011. Elle est également chercheuse au Centre d’histoire, où elle dirige le groupe de recherche Arts et Sociétés.

Âgée de 64, elle s’est fait notamment connaître pour ses nombreuses recherches sur l’art pendant la seconde guerre mondiale : la rédaction de Métropolitaine de se souvient de « L’art de la défaite 1940-1944 » paru au Seuil.

Elle prépare actuellement pour le Louvre une exposition sur la nature morte à travers les siècles.