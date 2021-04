Le retour des fontaines de la porte de Saint-Cloud

Chez Métropolitaine, l’état d’abandon des fontaines parisiennes nous préoccupe particulièrement. De ce fait, nous nous réjouissons d’apprendre que les fontaines art déco de la Porte de Saint-Cloud dans le seizième arrondissement sont actuellement restaurées.

Voilà près de six ans que les fontaines de la Porte-de-Saint-Cloud, comme des dizaines d’autres dans Paris, n’étaient plus que l’ombre d’elle-mêmes : dégradées, sans eaux, on en arrivait même à douter de leur fonction première. Surnommées les « Sources de la Seine », hautes de dix mètres, elles sont bâties en 1936 dans le cadre de la grande campagne d’embellissement de la Ville de Paris précédant l’Exposition universelle de 1937.

Les habitants du quartier ne le savent pas, mais ces trésors d’Art déco ont été crées par les architectes Robert Pommier, Jacques Billard et de Paul Landowski. Si le nom de ce dernier ne vous dit rien, c’est le célèbre sculpteur du Christ Rédempteur de Rio. Eh oui ! De quoi briller dans les dîners en ville.

Conformément à son plan de restauration des fontaines de Paris, la municipalité s’est engagée à réparer le système d’étanchéité du système hydraulique – qui faisait défaut – et de restaurer les les sculptures, les médaillons en bronze, les bassins et leurs mosaïques

Un renouveau du quartier de la porte de Saint-Cloud

Un projet de restauration évalué a plus de 2 millions d’euros et lancé en 2019 grâce à une initiative de plusieurs Parisiens dans le cadre du Budget Participatif mis en place par la mairie.

Depuis mai 2016, l’ensemble comprenant les fontaines, le terre-plein elliptique qui les entoure et les salles souterraines abritant les dispositifs techniques est inscrit aux Monuments Historiques.