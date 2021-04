Les Français mis à l’honneur lors de la cérémonie des Oscars

La cérémonie des Oscars 2021 a sacré plusieurs Français ce dimanche 25 avril.

Lors de la 93e cérémonie des Oscars, qui se tenait ce dimanche dans une gare art déco du centre de Los Angeles, plusieurs Français ont reçu des prix. Une petite fierté nationale !

Pour son premier film, Florian Zeller a mis la barre très haut en recevant le prix du meilleur scénario pour The Father. L’histoire d’un vieil homme qui sombre dans la démence, incarné par Antony Hopkins qui a également l’Oscar du meilleur acteur. Celui qui est tout de même l’auteur français le plus joué au monde a expliqué à cette occasion avoir « écrit ce scénario pour Anthony Hopkins », « le plus grand acteur vivant » selon lui.

Une histoire liée à sa propre expérience personnelle, puisqu’il a confié qu’elle lui a avait été inspirée par sa propre grand-mère, dont il était très proche et qui a commencé à souffrir de démence lorsqu’il avait 15 ans.

Un second français a été mis à l’honneur lors de cette cérémonie des Oscars avec le prix du meilleur son sur Sound of Metal, remis à l’ingénieur du son français Nicolas Becker, notamment connu pour son travail sur Gravity (2013). Un film qui intéresse particulièrement la rédaction de Métropolitaine, qui devrait sortir dans les prochains mois en France et qui relate l’histoire d’un batteur de heavy metal qui perd l’audition, tiraillé entre son désir de retrouver ses facultés à l’aide d’implants coûteux et la quiétude qu’il commence à trouver au sein de la communauté sourde.

Chez les femmes, cette cérémonie des Oscars marquée par la crise sanitaire et une certaine morosité dans le milieu du cinéma a récompensé la productrice Alice Doyard qui a décroché un prix pour le documentaire Colette, consacrée à la résistante Colette Marin-Catherine. Un double succès placé sous le signe de la féminité donc ! Un documentaire en format court réalisé par l’Américain Anthony Giacchino qui suit une ancienne résistante nonagénaire qui se rend pour la première fois dans un ancien camp de concentration en Allemagne pour honorer la mémoire de son frère, mort là-bas. Une histoire rythmée par les échanges pétillants entre Colette Marin-Catherine et ses 90ans en pleine forme, et une jeune passionnée d’histoire de 17 ans qui l’accompagne dans son voyage.

La productrice Alice Doyard a récupéré son prix remerciant en direct depuis la Californie Colette Marin-Catherine, restée chez elle en Normandie « Cette récompense et ce film », a dit Alice Doyard en recevant son prix « sont un hommage aux femmes de tous âges, partout dans le monde, qui se donnent la main et se battent pour la justice. Vive Colette et vive la France! ».