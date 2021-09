Les produits incontournables pour l’hiver 2021

Les box les plus tendances

Êtes-vous prête à affronter le froid de l’hiver qui approche à grands pas ? Ou attendez-vous ces journées hivernales avec impatience ? Que vous aimiez déjà l’hiver ou non, cette saison devient très (ou encore plus) agréable avec les produits dont on vous parle dans cet article. Du high-tech, des produits cosmétiques et des choses un peu plus coquines… On vous dévoile les dernières tendances pour passer un hiver chaleureux !

Vous connaissez probablement le concept des box. On prend un abonnement, et tous les mois (ou autre période, selon les box), on reçoit un colis avec différents produits. Il peut s’agir de produits cosmétiques, de collants ou encore de produits alimentaires. Depuis quelques années, ces box sont très populaires et il y a de plus en plus de choix, il suffit de faire une recherche rapide sur la toile pour s’en apercevoir.

Pour l’hiver, on adore les box de collants pour pouvoir enfiler nos plus belles jupes et robes avec les collants les plus tendances. Les box avec du thé et des infusions sont également en haut de notre liste. On s’imagine déjà une soirée cocooning tout en découvrant de nouvelles saveurs à siroter au coin du feu.

Les box de produits alimentaires sont également bien pratiques pour pouvoir préparer un repas rapidement en rentrant à la maison. On aime le fait qu’ils s’adaptent à tous les régimes et modes de vie. Les box végétariens et vegan ne manquent pas.

Les produits coquins

Qui dit longues soirées à la maison dit découvertes intimes et sexuelles. Profitez de l’hiver et du temps que vous passez au chaud sous votre couette pour découvrir les sextoys les plus tendances, seule ou avec votre partenaire. Si vous avez un chéri, utilisez une flesh light pendant les préliminaires pour l’exciter. Les vibromasseurs classiques ou innovants vous procureront des sensations intenses, seule ou avec quelqu’un. Et les huiles de massage d’EasyToys sont indispensables pour une soirée romantique et coquine.

La couverture XXL

Cet hiver, on s’installe en mode cosy. On investit donc dans une belle couverture XXL tricotée, assez grande pour s’installer dessous avec votre chéri(e). Si vous êtes seule c’est encore mieux, car pour pourrez vous enrouler dedans !

On complète l’ambiance cosy avec des guirlandes lumineuses ou des bougies. Ces dernières peuvent également être commandées sous forme de box. Vous aurez donc régulièrement de nouvelles bougies, et à chaque fois, c’est la surprise !

Les articles de loisirs créatifs

En été, on passe une grande partie de notre temps libre à l’extérieur, mais en hiver ce n’est pas toujours possible ou agréable. Pour nous, c’est donc la saison idéale pour les loisirs créatifs. La couture est à nouveau très à la mode, mais la broderie, le crochet et le tricot le sont aussi. De plus en plus de filles (et garçons) s’y mettent, parfois même en étant au collège ou au lycée. Créer ses propres vêtements, écharpes, châles et objets déco est tendance et très fun. Un tour au magasin de loisirs créatifs s’impose donc avant l’hiver !