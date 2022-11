Mairie de Paris : Anne Hidalgo décide d’augmenter la taxe foncière de 50 %

Surprise ! En dépit de ses promesses électorales maintes fois répétées, la mairie de Paris a annoncé une augmentation de la taxe foncière. Entre trois projets d’urbanisme délirants et onéreux et les quelques millions d’euros distribués aux associations de son bord politique, la municipalité se retrouve avec un budget dans le rouge et appelle les parisiens à la rescousse.

Dans une lettre publiée ce lundi 7 novembre, la maire de Paris a annoncé que la taxe foncière de 13,5 % sera augmenté de 7 points, soit une augmentation de 52%. Une hausse qu’elle justifie par le manque de soutien financier de l’Etat.

« Pour garder les services publics et accélérer la transformation écologique, nous n’avons d’autre choix que d’augmenter la taxe foncière », explique la maire de Paris dans un tweet. « Cette augmentation doit apporter à la Ville un surcroît de recettes de 586 millions en 2023 », anticipe l’adjoint aux finances Paul Simondon.

Dans son communiqué, la maire de Paris résume la situation compliquée à laquelle sont confrontées les collectivités territoriales, touchées par le « dérèglement climatique, crise énergétique et inflation ».

« Toutes les communes sont confrontées à une situation très difficile qui, malheureusement, n’a pas été prise en compte par le gouvernement: pas d’indexation des moyens pour tenir compte de l’inflation ni de l’augmentation des coûts de l’énergie », déplore la maire socialiste.

Selon la maire et la majorité municipale, le gouvernement « a refusé » toutes les propositions faites pour réduire l’impact économiques sur les collectivités. « L’État a même refusé le remboursement d’une partie des sommes engagées pour la solidarité lors des crises Covid. Par exemple, nous attendons toujours le remboursement des masques annoncé ».

Une explication saugrenue, quand on connait la mauvaise gestion historique et structurelle des finances municipales depuis de très nombreuses années. Une mauvaise gestion qui n’avait pas attendu l’inflation ou la crise sanitaire.

Pour les petits chanceux qui pourront éviter cette hausse de la taxe foncière, la mairie de Paris a annoncé deux cas d’exonérations : le cas « des propriétaires rencontrant des difficultés économiques », soit les titulaires de l’allocation solidarité aux personnes âgées (Aspa) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), les redevables de plus de 75 ans et les titulaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) sous conditions de ressources, mais aussi les propriétaires qui auront « investi dans la rénovation thermique de leur appartement ».

Sur Twitter en tout cas, les parisiens s’en sont donné à coeur joie…

Depuis l’annonce de la hausse de la taxe foncière à Paris je ne peux pas m’empêcher de penser à cette œuvre d’art à 650 000 euros plantée à cinq minutes de chez moi. J’ai l’impression qu’elle me nargue chaque fois que je passe devant. pic.twitter.com/hEHfHN2UOP — Ghislain de Violet (@gdeviolet) November 8, 2022

La hausse de 50% de la taxe foncière va-t-elle permettre d’entretenir voiries, trottoirs et parcs #AnneHidalgo et @egregoire ?

Là, on est à 30 mètres des Champs-Élysées, « plus belle Avenue du monde »…

« Embellir », c’est ça ? Rien ne vous gêne ? Vous êtes à l’aise ?#saccageparis pic.twitter.com/avZZVzZHK1 — PanamePropre (@PanamePropre) November 9, 2022

« Le communiqué expliquant la hausse de la #TaxeFonciere vient d’une dimension parallèle. C’est une plongée dans le monde magique d’#AnneHidalgo dans une ville qui n’existe que dans ses rêves » excellent @emma_ducros 😂pic.twitter.com/cMDviwONLE — Charlotte Rocher (@ChaRocher) November 9, 2022