Les talibans interdisent les parcs de Kaboul aux femmes

Le calvaire continue pour les femmes afghanes : les talibans leur ont interdit de visiter tous les parcs de Kaboul, les excluant encore davantage de la vie publique dans leur pays.

Nouvelle lubie du ministère du Vice et de la Vertu afghan : les parcs publics sont désormais interdits aux femmes afghanes. En vertu des règles musulmanes sur la ségrégation des personnes par sexe, les femmes étaient autorisées à visiter les parcs trois jours par semaine – dimanche, lundi et mardi – et les hommes les quatre autres jours.

Désormais, les femmes ne seront plus autorisées à se rendre dans les parcs, même si elles sont accompagnées de membres masculins de leur famille.

« Nous avons fait cela parce qu’au cours des 15 derniers mois, malgré nos efforts, les gens se sont rendus dans le parc et n’ont pas respecté les lois de la charia » , a déclaré à la BBC Mohammed Akif, porte-parole du ministère de la Propagation de la vertu et de la prévention du vice. « La restriction concerne toutes les femmes, qu’elles soient avec ou sans accompagnateur masculin ».

L’interdiction faite aux femmes s’étend aux parcs d’attractions qui ont généralement des manèges comme des auto-tamponneuses ou une grande roue, et où les familles se rendent avec leurs enfants.

Elle semble n’être en vigueur que dans la capitale pour l’instant, mais par le passé, de telles règles ont fini par être appliquées dans tout le pays.

Sous le régime des talibans, les femmes afghanes ont été soumises à une série de restrictions de leurs libertés.

Un certain nombre d’entre elles ont été battues pour avoir revendiqué leurs droits : les femmes n’ont pas le droit de faire de longs voyages sans être accompagnées d’un homme et les adolescentes ne sont toujours pas retournées à l’école dans la majeure partie du pays, malgré les promesses des talibans de les y autoriser. Si certaines femmes travaillent encore dans des secteurs tels que les soins de santé et l’éducation, la plupart ont reçu l’ordre de ne pas aller travailler après le retour au pouvoir des talibans. En mai, un décret a été adopté afin d’ordonner aux femmes de porter le voile islamique en public, bien que l’on puisse encore en voir certaines dans les zones urbaines qui ne s’y conforment pas.

Quand Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines, les talibans avaient pourtant promis qu’il n’y aurait pas de répression brutale des femmes comme c’était le cas lorsqu’ils étaient au pouvoir dans les années 1990. Visiblement, les promesses n’engagent que ceux qui les croient…