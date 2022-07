Paris : vague de chantiers cet été

Toujours plus. Vous trouviez que la capitale était jonchée de travaux en tout genre, de plots de bétons, de plaques de métal et de barrières grises et vertes ? Vous n’avez encore rien vu. La municipalité a annoncé que 1800 nouveaux chantiers étaient prévus cet été à Paris.

Les Jeux Olympiques 2024 approchent : deux semaines de « festivités », une explosion de des impôts locaux pour les prochaines décennies et une ville déformée sous les injonctions du festivisme, de l’écologie et de l’inclusion.

Et pour modeler la ville, 1800 travaux supplémentaires sont prévus dans la capitale cet été.

De nouvelles pistes cyclables sont notamment prévues sur les Grands boulevards, l’avenue de la République ou la rue La Fayette, soit environ 15km de pistes cyclables supplémentaires.

La direction de la voirie lancera également 34 chantiers pompeusement intitulés « embellir votre quartier », en les regroupant avec ceux des opérateurs (Enedis, RTE, GRDF, Eau de Paris…), afin que le quartier ne subisse qu’une seule période resserrée de travaux.

La municipalité a aussi annoncé sa volonté de restaurer les chaussées et trottoirs parisiens, et ainsi leur offrir plus d’espaces, environ 20 000m2. Une excellente initiative, tant circuler, notamment avec des poussettes, est devenu une gageure dans la capitale.

Il y aura aussi 21 opérations « rues aux écoles ». De nouveaux point d’accessibilité du réseau bus pour les personnes à mobilité réduite sont aussi prévus cet été, avec 50 points d’arrêt mis aux normes.

Enfin et surtout la Porte Maillot sera toujours autant congestionnée avec les travaux du prolongement du RER E. Au total, la mairie de Paris va débourser 170 millions d’euros dans cette nouvelle vague de chantiers. En clair : fuyons la capitale cet été !