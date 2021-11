Terrasses éphémères démontées, elles seront de retour en avril prochain

Elles étaient presque devenues incontournables dans le paysage parisien, les terrasses éphémères ont permis aux restaurants et bars de la capitale d’étendre leur capacité d’accueil pendant la crise sanitaire. Seulement voilà, à partir de ce lundi 1er novembre, elles doivent impérativement être démontées, sous peine d’amende.

Terrasses éphémères : ce n’est qu’un au revoir !

Bonne nouvelle toutefois, elles pourront être réinstallées dès le printemps prochain, au mois d’avril 2022. En effet, le dispositif mis en place a été voté comme pérenne et estival. Les restaurateurs et gérants de bar qui le veulent auront donc la possibilité de remettre en place leur extension de terrasse entre le 1er avril et le 31 octobre. Institutionnalisé par la mairie de Paris directement, ce service sera payant.

Sur la chaîne d’information BFM TV, Olivia Polski, adjointe à la mairie de Paris en charge du commerce explique : « Les restaurateurs nous ont tous dit que ça les avait sauvés, pour leur grande majorité, dans cette période compliquée. On a eu plus de 7500 demandes aujourd’hui, qui sont en train d’être instruites par les services de la ville. Plus de 80% reprendront au 1er avril prochain ».

Une autorisation nécessaire pour prétendre à ce service

Pour ce faire, c’est très simple, il suffit de faire une demande d’autorisation directement sur le site de la Mairie de Paris. Des règles sont alors à respecter. Les terrasses éphémères ne sont autorisées que sur les places de stationnement, les rues piétonnisées, les trottoirs, les placettes et les terres-pleins. Pour être accepté, chaque dossier passera par la direction de l’urbanisme et nécessitera l’avis de la voirie et des déplacements, ainsi que celui des la préfecture de police, des pompiers et des maires d’arrondissements.