Soho House : une antenne du club privé ouvre cet automne à Paris

Cette « première » maison parisienne se niche au coeur du très bobo 9e arrondissement de Paris. Créé à Londres il y a maintenant 25 ans, l’hôtel et club privé ouvre une nouvelle adresse dans la capitale française. De quoi s’agit-il exactement ? On vous en dit plus.

Le lieu a été choisi avec soin. Il s’agit d’un hôtel particulier du XIXe siècle qui se situe dans le quartier de la Nouvelle Athènes, au coeur du 9e arrondissement de Paris. Pour la petite anecdote, c’est ici que Jean Cocteau a vécu pendant son enfance. Le modèle ? Un club privé qui se constitue de « maisons » Soho House réservées exclusivement à des membres cooptés. Une fois votre cotisation annuelle réglée, vous avez le droit de profiter de tous les avantages de ces lieux ultra-tendances. Londres, Amsterdam, Berlin, Barcelone, Hong Kong et désormais Paris accueillent déjà de nombreux adhérents.

On y trouve quoi au Soho House ?

36 chambres, un rooftop avec piscine, une salle de fitness, un sauna, un hammam, 36 chambres et des salons spécialement conçues pour des évènements… le tout dans une ambiance Années folles qui se fond à merveille dans le célèbre quartier de Pigalle. « Nous avons décidé de suivre l’histoire de Jean Cocteau et de puiser notre inspiration dans le début du XXe siècle, une époque bohème, éclectique et artistique pour Paris » explique la directrice du design de Soho House, Linda Boronkay.

Si le club compte désormais 30 hôtels dans le monde, son fondateur Nick Jones n’imaginait pas une seule seconde une telle success-story. Apprenti-chef au Plaza Athénée à Paris, il rejoint en 1980 le groupe hôtelier Trusthouse Forte. Gentiment, il gravit les échelons et finit par ouvrir une série de restaurants « Over the top ». C’est alors que l’idée de club privé surgit comme il l’explique au site Vanity Fair : « J’avais ouvert un restaurant à Londres en 1995. L’espace au-dessus était disponible, mais seulement accessible via une petite porte. Pourquoi alors ne pas en faire un lieu dédié à quelques happy few ? ». Une jolie alternative aux gentlemen’s club si recherchés à l’époque.

Et pour y rentrer ?

Si cela vous intéresse, il vous faudra débourser une cotisation annuelle de 1800 euros (900 euros pour les moins de 27 ans) si vous avez eu la chance de passer le barrage des admissions. Rome et Paris viennent donc d’ouvrir leur propre Soho House et d’autres doivent suivre : Brighton (Angleterre), Nashville (États-Unis) ou encore Stockholm (Suède).