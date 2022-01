Alerte ! L’Arctique a connu son automne le plus chaud en 2020

L’Arctique est l’une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement, et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Association) tire la sonnette d’alarme sur les conséquences potentiellement dévastatrices de ces hausses de températures.

« Les tendances sont cohérentes, alarmantes et indéniables« , a déclaré aujourd’hui l’administrateur de la NOAA, Rick Spinrad, lors d’une conférence de presse à l’American Geophysical Union.

Dans son rapport, l’association de scientifiques a noté qu’une série d' »événements extrêmes » avait modifié sans précédent la calotte glaciaire du Groenland, qui a connu trois fontes de glace distinctes au cours de l’été 2021.

Cette année, le Groenland a également connu de la pluie à son sommet pour la première fois en août. Ce type d’événement a le potentiel de rendre la calotte glaciaire plus vulnérable à la fonte à l’avenir, a déclaré Moon.

En plus de la fonte des glaces sur terre et en mer, le rapport souligne comment la hausse des températures modifie les écosystèmes de l’Arctique. Une espèce en particulier est mise en lumière dans le nouveau rapport : les castors. Les populations de rongeurs profitent des changements de température pour coloniser de nouveaux espaces, notamment dans le nord de l’Alaska, modifiant les paysages sur leur passage et créant de nombreux étangs qui fragilisent le pergélisol.

Selon la NOAA, depuis le milieu des années 1960, l’Arctique a connu un réchauffement de près de 3 degrés Celsius – bien plus que l’augmentation moyenne mondiale d’un peu plus d’un degré Celsius depuis la fin du XIXe siècle.

« L’Arctique est le climatiseur de la Terre », a déclaré la NOAA : « Des milliards de personnes dépendent de son influence modératrice sur le climat. Nous avons une fenêtre de temps étroite pour éviter de futurs impacts climatiques très coûteux, mortels et irréversibles. »