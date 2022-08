La Californie victime des flammes

Près de 23 000 hectares sont déjà partis dans les flammes dans le nord de la Californie. Les autorités américaines comptabilisent déjà quatre morts.

L’enfer des flammes : McKinney, le plus vaste incendie de l’année dans cet Etat de l’Ouest américain, s’étend désormais sur 22 700 hectares, et menace notamment la petite ville d’Yreka.

Dimanche matin, les corps de deux personnes mortes avaient été découverts dans un véhicule calciné. Lundi, deux victimes supplémentaires ont été retrouvées dans deux résidences distinctes, selon un tweet du bureau du shérif.

Au moins 3 000 personnes sont concernées par les ordres d’évacuation autour de la localité de Klamath River, près de la frontière avec l’Etat de l’Oregon. « Notre but aujourd’hui est de communiquer efficacement auprès des gens, et nous leur demandons d’obéir aux ordres d’évacuation », a insisté une porte-parole. « Notre priorité est de protéger les vies humaines et les propriétés. »

🇺🇸 Californie 🔥

Des images dures de #Pompiers escortant des résidents hors de l’#Incendie de #McKinney la nuit dernière. Le feu brûle sur un terrain escarpé dans la forêt sèche nationale de #Klamath à l’ouest d’Yreka, ds le comté de Siskiyou, et a déjà consommé + de 30 000 acres pic.twitter.com/LyXe4nIZTL — 🇫🇷FrenchPatriot🇫🇷⚜️✝️✡️☪️ (@Jul_Taxi) July 31, 2022

« La végétation dans la zone est extrêmement sèche et la menace continue d’orages et des vents forts et imprévisibles allant avec pourraient provoquer une recrudescence du feu », a prévenu l’agence de lutte contre les incendies de Californie.

Des bulldozers ont été positionnés afin de protéger les bâtiments des flammes près de la ville d’Yreka et de ses 8 000 habitants. Malgré le danger, certains habitants préféraient attendre le dernier moment avant de partir.