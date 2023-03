Pharrell Williams sera le prochain directeur de la création pour hommes de Louis Vuitton

Le musicien, producteur de disques et designer américain Pharrell Williams succédera à Virgil Abloh au poste de directeur de la création pour hommes de Louis Vuitton, selon un communiqué publié mardi par la maison de mode de luxe française. La nomination est effective immédiatement et sa première collection fera ses débuts en juin lors de la semaine de la mode masculine à Paris.

« Je suis heureux d’accueillir Pharrell chez nous, après nos collaborations en 2004 et 2008 pour Louis Vuitton, en tant que nouveau directeur de la création masculine », a déclaré Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton dans un communiqué. « Sa vision créative au-delà de la mode conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant. »

La nouvelle intervient un peu plus d’un an après le décès d’Abloh en novembre 2021, à l’âge de 41 ans, suite à un long combat contre le cancer.

Le décès inattendu du designer visionnaire a envoyé des ondes de choc dans l’industrie et au-delà. En tant que premier directeur artistique noir de Louis Vuitton, Abloh a marqué l’histoire lorsqu’il a été nommé en 2018 et a été largement crédité pour avoir apporté une démographie plus jeune à la maison de mode historique avec des conceptions qui ont apporté une esthétique streetwear au monde du luxe.

La nouvelle de la nomination de Pharrell Williams met fin à des mois de spéculation sur qui succéderait à Abloh.

Bien que Williams, qui a remporté 13 Grammy Awards, soit plus connu pour sa carrière musicale, la star afro-américaine de 49 ans possède également de solides références dans le domaine de la mode. Il a cofondé le label streetwear Billionaire Boys Club en 2003 avec le styliste Nigo et a collaboré avec un grand nombre de marques de luxe, dont Tiffany & Co, Moncler et Adidas.

Qu’il s’agisse de l’énorme chapeau marron qu’il a porté aux Grammy Awards de 2014 ou de ses lunettes Tiffany ornées de bijoux, le style personnel audacieux de Williams fait souvent la une des journaux.

Tout comme Abloh, la créativité de Pharrell Williams est pluridisciplinaire : Au début de l’année 2022, il a annoncé qu’il participait à un nouveau projet hôtelier ambitieux, dont l’ouverture est prévue l’année prochaine aux Bahamas, et pendant la pandémie, il a sorti un set de couverts portables pour limiter la consommation de plastique à usage unique lors des repas en plein air.

Reste à savoir comment Pharrell Williams appliquera ses compétences à son nouveau rôle chez Louis Vuitton, mais les nombreuses réactions de l’industrie à la nouvelle sur les médias sociaux laissent penser qu’il fera salle comble lors de son premier défilé cet été.