11 minutes de sport quotidien ont déjà un impact positif sur votre santé

Selon une nouvelle étude américaine; 11 minutes seulement d’aérobic d’intensité modérée à vigoureuse par jour pourraient réduire votre risque de cancer, de maladie cardiovasculaire ou de décès prématuré.

La marche, la danse, la course, le jogging, le vélo et la natation… Pas besoin d’en faire des heures pour avoir déjà les premiers effets positifs ! Car si les effets bénéfiques du sport ne font plus débat scientifiquement, l’impact d’une activité modérée de courte durée demeurait à démontrer.

Des scientifiques de l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont examiné les données de 196 études, soit plus de 30 millions de participants adultes suivis pendant 10 ans en moyenne. Les résultats de cette dernière étude ont été publiés mardi dans le British Journal of Sports Medicine.

L’étude s’est principalement concentrée sur les participants qui avaient fait le minimum recommandé de 150 minutes de sport par semaine, soit 22 minutes par jour. Par rapport aux participants inactifs, les adultes qui avaient pratiqué 150 minutes d’activité physique aérobique modérée à vigoureuse par semaine avaient 31 % de risque en moins de mourir de quelque cause que ce soit, 29 % de risque en moins de mourir d’une maladie cardiovasculaire et 15 % de risque en moins de mourir d’un cancer.

La même quantité d’exercice était liée à une diminution de 27 % du risque de développer une maladie cardiovasculaire et de 12 % du risque de cancer.

Même les personnes qui ne pratiquaient que la moitié de la quantité minimale d’activité physique recommandée en ont bénéficié. L’accumulation de 75 minutes d’activité d’intensité modérée par semaine – soit environ 11 minutes d’activité par jour – était associée à un risque de décès précoce inférieur de 23 %. Faire 75 minutes d’activité physique par semaine suffisait également à réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire de 17 % et un cancer de 7 %.

Au-delà de 150 minutes de sport par semaine, les bénéfices supplémentaires étaient moindres.

« Si vous êtes quelqu’un qui trouve l’idée de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine un peu intimidante, alors nos résultats devraient être une bonne nouvelle », a déclaré le Dr Soren Brage, auteur de l’étude, chef du groupe d’épidémiologie de l’activité physique au sein de l’unité d’épidémiologie du Medical Research Council à l’Université de Cambridge, dans un communiqué de presse. « Il s’agit également d’une bonne position de départ : si vous trouvez que 75 minutes par semaine sont gérables, vous pouvez essayer de les augmenter progressivement jusqu’à la quantité totale recommandée. »

Les conclusions des auteurs confirment la position de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle il vaut mieux faire un peu d’activité physique que pas du tout, même si vous ne faites pas les quantités d’exercice recommandées.

« Un décès prématuré sur 10 aurait pu être évité si chacun atteignait ne serait-ce que la moitié du niveau d’activité physique recommandé », écrivent les auteurs dans l’étude. En outre, « 10,9 % et 5,2 % de tous les cas incidents de maladies cardiovasculaires et de cancer auraient été évités ».