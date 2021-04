Déconfinement : le retour des terrasses pour le 19 mai !

Les quatre étapes du déconfinement prévues par l’Élysée à partir du mois de mai ont été annoncées hier dans la presse. Bonne nouvelle, les terrasses pourront ouvrir à partir du 19 mai !

Ce jeudi 29 avril, le Président de la République Emmanuel Macron a choisi d’exposer son plan de déconfinement lors d’une grande interview auprès de la PQR (presse quotidienne régionale). Quatre étapes sont prévues par le gouvernement pour les jours à venir.

À partir du 3 mai, les attestations pour les déplacements en journée ne seront plus obligatoires et les restrictions pour les déplacements interrégionaux seront levées. Cependant, le couvre-feu sera maintenu et les commerces demeurent fermés.

À partir du 19 mai, le couvre-feu sera décalé à 21h et les commerces pourront rouvrir dans la limite des capacités d’accueil établies selon les lieux et les activités. Et surtout, enfin, après des mois d’attentes, les terrasses vont elles aussi pouvoir de nouveau accueillir des clients, dans la limite de six personnes par table.

Les musées, monuments, cinémas, salles de spectacles, théâtres avec un public assis pourront aussi rouvrir leurs portes à partir du 19 mai, dans la limite d’une capacité d’accueil de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur. Les activités sportives en plein air ou dans les lieux couverts seront de nouveau autorisées, en revanche les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits.

À partir du 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23h. Et, alléluia, les cafés et restaurants pourront enfin rouvrir, dans la limite des capacités d’accueil établies selon les établissements, et sous condition de six personnes par table. Après des mois de fermeture, les salles de sport pourront elles aussi rouvrir leurs portes. Mais si vous pratiquez des sports de contact, comme la boxe, il faudra encore patienter quelques mois. Les salons et foires d’exposition auront la possibilité d’accueillir de nouveau, dans la limite de 5 000 maximum. Les frontières devraient également rouvrir pour les touristes étrangers avec un pass sanitaire.

Enfin, le couvre-feu devrait prendre fin le 30 juin prochain. Date qui marquera également la fin de la limite d’accueil imposée dans les restaurants et les bars, « si la situation sanitaire à l’échelle locale le permet ». Sous condition d’un pass sanitaire, il sera possible de participer à des événements extérieurs, ou dans un endroit clos, pouvant accueillir plus de 1 000 personnes. Pour les boîtes de nuit en revanche, le flou persiste, et devraient rester fermées.