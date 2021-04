Musique en streaming : l’UE attaque Apple

Les autorités bruxelloises estiment que le géant américain fausse la concurrence dans la musique en ligne : l’Apple store favoriserait l’application Apple Music au détriment des autres services de musique en streaming.

Ce vendredi 30 avril, la Commission européenne a annoncé son intention de poursuivre Apple pour abus de position dominante après une plainte déposée en 2019 par l’entreprise suédoise Spotify.

Le leader mondial du streaming accuse Apple d’utiliser son App Store de façon déloyale afin de promouvoir son application Apple Music au détriment des applications de streaming concurrentes.

L’UE accuse Apple d’imposer les développeurs d’application de recourir à son système de paiement intégré pour que leurs services soient présents sur la plateforme : ainsi, les concurrents à l’Apple Music comme Spotify ou Deezer seraient contraints à augmenter leurs prix sur l’Apple Store. Bruxelles dénonce d’ailleurs aussi le fait qu’Apple empêche ses rivaux d’informer leurs utilisateurs des tarifs plus abordables qui sont proposés directement sur leurs sites et de les rediriger vers ces offres : « En fixant des règles strictes sur l’App Store qui désavantagent les services concurrents de musique en ligne, Apple prive les utilisateurs d’alternatives moins onéreuses et fausse la concurrence. Elle le fait en prélevant des commissions élevées sur chaque transaction effectuée via les applications rivales », a sougliné la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager.

La réplique de la firme californienne ne s’est pas fait attendre : Apple a défendu la commission prélevée dans l’App store, justifiée par la nécessité de financer le bon fonctionnement de l’application et a accusé Spotify de vouloir profiter des avantages de l’App Store, qui lui a permis de devenir le premier service de streaming, sans y apporter aucune contribution.

Un enjeu de taille pour Apple : depuis plusieurs mois, de nombreuses entreprises ont engagé des démarches devant la justice pour dénoncer l’abus de position dominante d’Apple, notamment sur Apple Music