Disney se diversifie dans les bateaux de croisière

Disney, le géant mondial du divertissement, lance ce mois-ci un bateau de croisière qui sillonnera les Caraïbes. Il prévoit d’inaugurer quatre autres paquebots. Le groupe portera ainsi à neuf les navires de sa flotte croissante. Cela lui permet d’accélérer sa diversification après avoir longtemps misé sur le cinéma et les parcs à thème.

Walt Disney compagny doit lancer, le 21 décembre, un nouveau navire de croisière qui sillonnera les Caraïbes. Baptisé Disney Treasure, ce paquebot offrira notamment des escales à Saint-Thomas, à George Town, aux îles Caïmans et à Castaway Cay, l’île privée de Disney aux Bahamas.

Disney Treasure accueillera 2 500 passagers

D’une capacité de 2 500 passagers, le bateau permettra aux familles de vivre des moments magiques. Il proposera une piscine à toboggan, un bar inspiré de l’attraction « Haunted Mansion » de Disney, un spa et un restaurant offrant des spectacles de personnages de la compagnie américaine de divertissement. Il accueillera également la toute nouvelle production scénique « Disney The Tale of Moana ». Ce spectacle comprendra une marionnette géante de 4,5 mètres.

Trois autres navires attendus d’ici 2029

Le Disney Treasure fait partie des quatre navires de Disney prévus sillonner les mers du monde dans les prochaines années. Les trois autres sont le Disney Destiny (livraison en novembre 2025), le Disney Adventure (livraison à Singapour en 2025) et un autre bateau sans nom (livraison en 2029). Ce dernier est le fruit d’un partenariat avec Oriental Land Company (OLC), l’opérateur de Tokyo Disneyland.

Cinq bateaux actuellement opérationnels

Tous ces navires de croisière font partie d’un plan d’un investissement de 60 milliards de dollars sur 10 ans. Ils s’ajouteront aux cinq autres actuellement opérationnels que sont le Disney Magic, le Disney Wonder, le Disney Fantasy, le Disney Dream et le Disney Wish, le plus grand navire du groupe. Selon le groupe américain, ils offrent 13 possibilités différentes de découvrir tout ce qui fait la renommée de Disney Cruise Lines sur les sept mers.

Vers une hausse du nombre de passagers des navires de croisière

Josh D’Amaro, président de Disney Experiences, a déclaré dans une interview en août que les navires offrent la possibilité d’apporter des divertissements thématiques dans des endroits éloignés des parcs à thème de la société, comme Melbourne ou Vancouver. L’expansion de la flotte de Disney intervient au moment où l’industrie profite d’une reprise après la fermeture mondiale due à la pandémie de Covid-19. Cette année, la Cruise Lines s’attend à ce que le nombre de passagers augmente de 17 % par rapport à 2019 pour atteindre 34,7 millions.

Avec les navires de croisière, Disney veut compenser une éventuelle baisse de l’activité des parcs à thème

La compagnie a déclaré que le taux d’occupation des réservations pour le deuxième trimestre s’élevait à 97 % pour l’ensemble de ses cinq navires déjà en service. Ce chiffre témoigne d’une satisfaction élevée des clients. Selon Disney, 40 à 50 % d’entre eux disent que la seule raison pour laquelle ils font une croisière aujourd’hui, c’est parce que le géant du divertissement propose un service de qualité. Le groupe souhaite surfer sur cette demande croissante pour compenser une éventuelle baisse de l’activité des parcs à thème.