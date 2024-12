Paris continue de se couvrir de verdure

La mairie de Paris a annoncé la plantation de milliers d’arbres durant l’hiver 2024-2025 pour végétaliser 120 nouvelles rues et places. Elle souhaite réduire les effets des vagues de chaleur, qui devraient s’accentuer dans les prochaines années. Ces nouveaux arbres viendront s’ajouter aux 100 000 autres qui constituent le patrimoine arboré de la capitale française.

Paris ne cesse de se couvrir de verdure sous Anne Hidalgo, qui a récemment annoncé qu’elle ne se représenterait pas à la mairie. En effet, la Ville annonce un nouveau programme de plantation d’arbres pour réduire les effets des vagues de chaleur. Elle a prévu de mettre en terre cet hiver 15 000 nouveaux arbres, dont plus de 6 000 sur les talus du périphérique, plus de 5 000 dans les bois et 1 000 dans les rues.

Les artères dédiées aux piétons se multiplient à Paris

Pour rester dans une bonne dynamique environnementale, Paris a choisi avec soin les espèces d’arbre à planter. Il s’agit notamment des micocouliers de Provence, des noisetiers de Byzance et des érables de Montpellier. Ces plantes ont une résistance prouvée au réchauffement climatique. Elles ont également des besoins en lumière et en eau moins importants.

Parmi les 120 rues ou places qui vont être végétalisées, 24 seront transformées en rues aux enfants, qui deviennent de plus en plus des enfants d’intérieur. Pour le bien-être des bambins, les artères dédiées aux piétons se multiplient dans la capitale. Elles étaient plus de 200 fin 2024. La plus emblématique est la rue Charles-Moureu (13e), qui devient une véritable rue-jardin. Celle-ci devrait recevoir 32 nouveaux arbres et plus de 250 arbustes.

Un jardin partagé et une forêt urbaine

Autre lieu à végétaliser, le parvis de l’Hôtel de Ville (Paris Centre), qui devient une forêt urbaine. Il recevra 90 arbres à partir de janvier sur 2 500 mètres carrés. C’est la plus grande transformation de la place depuis sa piétonisation en 1982. Notons en outre la transformation de l’espace Gabriel-Lamé, dans le quartier de Bercy (12e), en un îlot de verdure et de détente pour les habitants. La mairie prévoit d’y planter plusieurs massifs arbustifs et herbacés pour créer une atmosphère de sous-bois. Elle aménagera aussi un jardin partagé de 34 mètres carrés pour offrir un espace agréable où les habitants du quartier pourront se rassembler.

Objetcif : 170 000 arbres plantés à Paris d’ici 2026

Ces plantations viendront s’ajouter aux 100 000 arbres qui constituent le patrimoine arboré de Paris, le plus dense d’Europe. La capitale française passe progressivement du statut de Ville Lumière à celui de Ville Verte. Elle souhaite atteindre 170 000 nouvelles plantations en 2026. Paris dit avoir déjà atteint un indice de canopée – qui mesure l’ombre projetée par la cime des arbres- de 23 % en 2023, soit 7 ans avant la date initialement fixée. Une bonne nouvelle pour ses habitants alors que les canicules s’accentuent.