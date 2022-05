Accusations d’agression : L’entraîneur du PSG féminin suspendu

L’entraîneur du Paris-Saint-Germain (PSG) féminin, Didier Ollé-Nicolle a été « mis en disponibilité » temporairement le temps d’enquêter sur des « faits et propos inappropriés » qui lui sont reprochés a annoncé le club de la capitale le 24 mai dernier. Le club aurait eu écho d’un geste déplacé envers une joueuse il y a plusieurs mois.

C’est une information qui secoue le petit monde du football féminin : le mise à l’écart de Didier Ollé-Nicolle, entraineur du PSG, ternit une saison déjà bien compliquée pour les parisiennes.

Cette mise à l’écart, « conservatoire et temporaire » et prise « d’un commun accord », « ne préjuge en rien des résultats de l’enquête interne qui sera menée, ni des décisions que le club pourrait être amené à prendre », ajoute le PSG, sans donner plus de détails sur la nature des faits reprochés au technicien, arrivé cette saison au club et sous contrat jusqu’en juin 2023. « Ces faits et propos, s’ils étaient confirmés, seraient incompatibles avec les valeurs sportives et humaines du Paris-Saint-Germain », poursuit le club dans un communiqué.

Durant toute la journée de mardi, des entretiens ont été menés par les services des ressources humaines du PSG auprès des membres de l’encadrement et des joueuses, entendus sur ce dossier, a-t-on appris d’une source ayant connaissance du dossier. L’entraîneur a lui aussi été reçu par cette délégation du club, a-t-on appris de cette même source.

Les faits remontent à la période de pré-saison du PSG aux Etats-Unis, durant laquelle le club avait « eu écho » d’un « geste déplacé » de l’entraîneur envers une joueuse de l’effectif, a poursuivi cette source. A l’époque, le sujet avait été clos d’un commun accord après que toutes les parties ont été entendues mais le club a décidé de s’en ressaisir mardi après la diffusion de plusieurs informations nouvelles sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

La police judiciaire de Versailles s’est également saisie du dossier.

Pour rappel, le monde du sport demeure l’un des plus touchés par les agressions sexuelles : 620 cas ont été répertoriés depuis 2020.