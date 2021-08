Bill Gates admet que ses rencontres avec Jeffrey Epstein ont été une « énorme erreur ».

Bill Gates a déclaré que ses rencontres avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein avaient été « une énorme erreur » dans une interview accordée sur CNN. Selon le milliardaire fondateur de Microsoft et ancienne première fortune mondiale, ses rencontres avec Jeffrey Epstein avaient pour but de récolter des fonds pour ses oeuvres de philanthropie.

Une ligne de défense que la famille de Bill Gates maintient depuis 2019, lorsque le Wall Street Journal révélait que les deux hommes s’étaient déjà rencontrés à de multiples reprises, mais qu’il « n’avait pas de relation d’affaires ou d’amitié avec lui. »

Un mois plus tard, le New York Times citait un porte-parole de Bill Gates, qui déclarait que ce dernier « regrette de n’avoir jamais rencontré Epstein et reconnaît que c’était une erreur de jugement de le faire. » Cette déclaration était accompagnée des mêmes explications à propos des promesses de dons de ma part d’Epstein en faveur des fondations de Bill Gates.

Le New York Times a d’ailleurs rapporté que les hommes s’étaient bien rencontrés à plusieurs reprises, détaillant les réunions qui auraient eu lieu entre les employés de la Fondation Gates et Epstein et qui étaient centrées sur la collecte de fonds. Dans l’interview de CNN, le milliardaire reconnaît d’ailleurs avoir eu de « nombreuses » réunions avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Mais ce n’est pas tout : à l’époque, la femme de Bill Gates, Melinda, s’était opposée à cette rencontre. Preuve, s’il en fallait une, que la réputation sulfureuse de Jeffrey Epstein était déjà à l’oeuvre lors de ces réunions, avant que le scandale éclate. Depuis, Melinda et Bill Gates ont divorcé.

Une interview sur CNN dans laquelle l’ancien chef d’entreprise admettait avoir des regrets concernant sa liaison avec une employée de Microsoft, qui avait fait l’objet d’une enquête du conseil d’administration de Microsoft et qui avait été rendue publique.