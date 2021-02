Bumble explose en bourse pour son premier jour à Wall Street

La PDG de l’application de rencontres Bumble, la jeune Whitney Wolfe, a de quoi se réjouir : pour son premier jour en bourse, la valeur de l’entreprise a bondi de 63,5%.

En un jour à Wall Street, Bumble a levé environ 2,2 milliards de dollars. À l’origine valorisée à près de 8,2 milliards de dollars, la valeur de l’application a augmenté de 63,5% ce jeudi 11 février. Un carton plein pour l’entreprise, qui en fait l’application de rencontre la plus génératrice de revenus de la planète, derrière le géant Tinder.

Et à la tête de Bumble, on retrouve Whitney Wolfe, l’une des cofondatrices de l’entreprise qui a porté son application jusqu’à en faire l’un des principaux acteurs du marché. Tout commence en 2014, quand elle claque la porte du géant des applications de rencontre Tinder et porte plainte contre le groupe et Justin Mateen (l’un des cofondateurs de Tinder qui a été écarté depuis), avec qui elle a entretenu une liaison et qui l’a insulté en public après leur rupture.

Whitney Wolfe, la trentenaire revancharde

Elle va alors créer un « nouveau Tinder », en gardant le meilleur de l’application (notamment le principe de « swipe », qui consiste à « balayer » à droite quand un profil vous plaît, pour espérer que l’autre profil fasse de même et engage la conversation), tout en se débarrassant du principal défaut : les mecs lourds. Sur Bumble, ce sont les femmes qui ont la main et seules elles peuvent engager le dialogue, rendant la pratique plus sécurisée pour celles qui recherchent un partenaire. Fini les hommes gênants qui harcèlent après seulement un « match » ! L’application rencontre alors un franc succès, au point que Tinder propose même une offre de rachat de 450 millions de dollars en 2017. En vain : « Nous avons ‘swipé’ à gauche sur vos multiples tentatives de nous racheter. […] Nous ne serons jamais à vous », se permet même de déclarer Whitney Wolfe dans la presse en 2018.

La jeune trentenaire a désormais la lourde tâche d’aller concurrencer Tinder d’égal à égal : plus question d’être « la petite start-up qui monte », car depuis le début de l’année 2020, le nouvel actionnaire majoritaire du groupe Magic Lab, qui regroupe plusieurs entreprises, dont Bumble, a nommé Whitney Wolfe à la tête de l’ensemble de la structure en la chargeant justement de coter en bourse l’application de rencontre. Une capitalisation qui doit lui permettre de se développer, et concurrencer l’ancienne entreprise de sa dirigeante.