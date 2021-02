Biathlon, descente, championnat du monde : un week-end de réussite féminine !

Sur la planète sport, ce fut un week-end tout schuss pour les skieuses : biathlon, descente, championnat du monde… Les femmes, et en particulier les Françaises, ont brillé !

Aux championnats du monde d’Idre Fjall en Suède, on retiendra d’abord la performance de la Française Alizée Baron. Ce samedi, celle qui était déjà médaillée de bronze en 2019 a décroché une médaille du même métal, derrière la Suédoise Sandra Naeslund et la Suissesse Fanny Smith. Une belle performance lors d’une course qui fut serrée jusqu’à la fin, et qui plus est quasiment inespérée pour la jeune Française alors qu’elle revenait tout juste d’une pause de 20 mois à cause de douleurs dans le dos qui l’avaient éloignée des compétitions. Un grand bravo !

Alizée Baron en bronze au Championnat du monde de skicross !

Ce samedi a aussi été l’occasion de voir la superbe victoire de la Suissesse Corine Suter. À seulement 26ans, la jeune skieuse a remporté la descente des Mondiaux de ski alpin de Cortina d’Ampezzo en Italie. Une quatrième médaille mondiale après l’argent en descente et le bronze en super-G en 2019, mais surtout sa quatrième consécutive sur des courses de vitesse aux Mondiaux. Comme Alizée Baron, Corine Suter revient de loin : en 2018, quelques mois avant les mondiaux de 2019 qui l’ont révélé dans le monde du ski, elle avait frôlé l’amputation d’un pied en raison d’une infection.

Enfin, les amateurs de biathlon ont pu apprécier ce dimanche la victoire éclatante et sans partage de la Norvégienne Tiril Eckhoff. Au lendemain de sa victoire au sprint, la leader du classement général s’est imposée avec un redoutable 18/20 au tir lors de la poursuite des Championnats du monde de Pokljuka, en Slovénie. À noter, la très belle troisième place de la Française Anaïs Chevalier-Bouchet qui avait déjà remporté la médaille d’argent la veille. La Française a même fait jeu égal avec la Norvégienne Tiril Eckoff jusqu’au 3e pas de tir, avant que celle-ci ne creuse l’écart et file vers sa victoire.

Le temps de référence pour Anaïs Chevalier-Bouchet après le premier tir !

Un week-end sous le signe du ski, des femmes et des médailles !