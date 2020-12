Voilà plus de 90 ans que le célèbre Time Magazine nomme une « personne de l’année ». Pour cette si particulière année 2020, le journal a décidé de proposer la catégorie « Kid of the Year », mettant en valeur la jeune scientifique américaine Gitanjali Rao.

À 15 ans, la jeune scientifique américaine Gitanjali Rao a déjà imaginé des solutions technologiques à la crise des opioïdes, l’eau contaminée et au cyberharcèlemen ! Un sacré programme ! Sélectionnée parmi 5 000 autres candidats américains pour figurer sur la célèbre couverture du plus connu des magazines, elle est décrite par le journal par une « jeune scientifique brillante et inventrice ».

Habitante du Colorado de 15 ans passionnée par la science, Gitanjali Rao est notamment la créatrice de Tethys, un petit dispositif imprimé en 3D contenant une batterie, une installation Bluetooth et des nanotubes de carbone. Un appareil peu couteux, capable de mesurer le taux de plomb dans l’eau potable ! Les informations sont ainsi communiquées par smartphone et peuvent être transmises au laboratoire du Denver Water, structure qui délivre de l’eau dans le Colorado.

Dans les colonnes du Time, Gitanjali Rao déclare aussi travailler sur « un produit qui aide à diagnostiquer la dépendance aux opioïdes », véritable fléau aux États-Unis. Elle a aussi mis en place un service baptisé Kindly, « capable de détecter la cyberintimidation à un stade précoce, grâce à la technologie de l’intelligence artificielle ». Un logiciel particulièrement bien pensé, sur une problématique importante, notamment chez les jeunes. « J’ai commencé à coder en dur certains mots qui pouvaient être considérés comme de l’intimidation, puis mon moteur a pris ces mots et a identifié des termes similaires. Vous tapez un mot ou une phrase, il est capable de détecter s’il s’agit de harcèlement, et il vous donne la possibilité de le modifier ou de l’envoyer tel quel. L’objectif n’est pas de punir. En tant qu’adolescente, je sais que les adolescents ont parfois tendance à s’emporter. Au contraire, cela vous donne l’occasion de repenser ce que vous dites afin de savoir quoi faire la prochaine fois ». Un logiciel disponible via une application et une extension Chrome.

Sur Twitter, la jeune scientifique s’est déclarée « Touchée, honorée et enthousiaste ! »

Humbled, honored, and excited! Special thanks to all my mentors, teachers, family, and friends who believed in me and supported me. Congrats to all the finalists and many of them are my friends @jordanjustright from @TheSTEAM_Squad @MightyRebekah @ElijahLee07. They inspire me! https://t.co/wr8EPhauw9

— Gitanjali Rao (@gitanjaliarao) December 4, 2020