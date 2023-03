La Galaxy Watch 5 de Samsung ajoutera un suivi des règles

Samsung travaille avec l’application de fertilité « Natural Cycles » pour activer une fonctionnalité pour surveiller les cycles menstruels, qui devrait arriver au prochain trimestre. Une bonne nouvelles pour les femmes.

Avec la série Samsung Galaxy Watch 5, la société coréenne a ajouté des capteurs de température à ses « smartwatches » (entres intelligentes en bon français). Samsung s’est associé à l’application de fertilité Natural Cycles pour apporter au poignet un suivi des règles basé sur la température.

Le communiqué de presse de Samsung indique que cette fonctionnalité donnera aux utilisatrices « un aperçu plus détaillé » de leurs cycles, mais reste un peu vague sur la nature de cet aperçu. Chez Apple, le suivi avancé des règles utilise les capteurs de température de ses Apple Watch Series 8 et Ultra pour donner aux utilisatrices en période de menstruation des estimations rétrospectives de leur ovulation. Cependant, elle n’utilise pas ces données de température pour fournir des prédictions d’ovulation futures. D’autres sociétés de wearables, comme Garmin, proposent un suivi des règles et de la grossesse.

Avec ce partenariat entre « Natural Cycle » et Samsung, c’est la première fois qu’un algorithme utilisant la température sera utilisé pour surveiller les règles avec une montre intelligente.

Samsung a également fourni quelques détails pratiques sur cette fonctionnalité : Les propriétaires de Galaxy Watch 5 ou Watch 5 Pro n’auront pas à télécharger une application distincte pour y accéder. Au lieu de cela, elle fera partie de l’application Samsung Health. Cela s’inscrit dans la lignée des précédentes intégrations de Samsung avec des applications telles que Calm et Sleep Cycle afin d’étoffer son offre en matière de pleine conscience et de sommeil.

Une prouesse pour Samsung, qui vient concurrencer Apple sur ce type de fonctionnalités.