L’actrice Nathalie Delon est décédée

Anthony Delon l’a annoncé sur son compte Instagram : l’actrice s’est éteinte ce jeudi a annoncé à l’âge de 79 ans. Elle souffrait d’un cancer.

Elle était d’une beauté hypnotisante. Des yeux verts magnifiques, une bouche ciselée et une présence magnétique qui aura fait trébucher l’un des plus fameux Don Juan du cinéma français. Nathalie Delon est décédée ce 21 janvier 2021, des suites d’un cancer du pancréas foudroyant. La fin d’un époque, d’une France insouciante et prospère.

« Je suis très triste. J’ai de la peine aussi pour mon fils et mes trois petites-filles. C’est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère » a commenté à l’AFP son ex-mari Alain Delon, visiblement très peiné : « Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On s’est mariés en 1964. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël.Nous avons fait des photos ensemble, les dernières… »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Delon (@therealanthonydelon)

Née le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc et aux origines espagnoles, Francine Canovas de son premier nom débarque à Paris en 1962. À 21 ans, elle rencontrera par hasard, en boîte de nuit, Alain Delon. L’acteur est alors au sommet de sa gloire, et fiancé à Romy Schneider.

Il finira par quitter l’actrice allemande pour l’épouser en août 1964 dans la plus stricte intimité. Le couple embarque aussitôt à bord du navire France pour une lune de miel et s’installe à Los Angeles, où elle mettra au monde leur fils Anthony.

Mais la tout aussi sublime Romy Schneider hantait encore probablement les pensées de son mari : « Alain ne me parlait jamais d’elle, mais je voyais, de temps en temps, une ombre de tristesse passer dans son regard », expliquera à Nathalie Delon à un entretien quelques années plus tard. Les infidélités d’Alain Delon finiront par avoir raison de leur mariage, et le divorce est prononcé en février 1969. « Quand je l’ai quitté, j’ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c’est tout », raconte-t-elle en 2018 à Paris Match.

Entre temps, l’actrice jouera dans le Samouraï, le chef-d’œuvre obscur de Jean-Pierre Melville.