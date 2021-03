L’ex-ministre Jean-Michel Baylet entendu sur des accusations de viols

L’ancien ministre de François Mitterrand et de François Hollande Jean-Michel Baylet a été auditionné jeudi par la brigade de protection des mineurs sur des accusations de viols et d’agressions sexuelles sur mineur.

Les faits remonteraient à 41 ans, et même si ceux-ci sont prescrits, le parquet de Paris a pris l’habitude d’ouvrir systématiquement des enquêtes sur les accusations de violences sexuelles contre des mineurs. Une démarche saluée par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, qui a demandé aux autres procureurs de généraliser cette pratique destinée à vérifier les faits et de rechercher d’éventuelles autres agressions non prescrites.

C’est dans ce contexte que l’ancien ministre du Parti radical de gauche a été auditionné jeudi 25 février par la brigade de protection des mineurs sur des accusations de viols et d’agressions sexuelles sur mineur. Des accusations que le responsable politique « a formellement contesté ces allégations mensongères et apporté toutes les précisions nécessaires » sur ces faits « qui se seraient déroulés il y a 41 ans ».

Ancien sénateur et ancien président du Parti radical de gauche de 1996 à 2016, Jean-Michel Baylet a participé à quatre reprises à des gouvernements de gauche, sous la présidence de François Mitterrand puis de François Hollande. Secrétaire d’État puis ministre entre 1984 et 1993, il était redevenu ministre en février 2016, cette fois de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Actuel maire de Valence-d’Agen (Tarn-et-Garonne), Jean-Michel Baylet est également un des propriétaires et le président du groupe de presse La Dépêche du Midi.