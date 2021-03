Clubhouse bientôt sur Android ?

Que les utilisateurs d’Android se rassurent, l’application Clubhouse arrive bientôt sur leurs smartphones.

C’est la star du moment dans le monde geek: portée par le confinement mondial, l’application Clubhouse bat des records de téléchargements et d’utilisation depuis plusieurs mois. Clubhouse, c’est un nouveau réseau social, dans lequel la communication ne se fait plus par des publications ou des posts, mais par des salons audio. Des sujets plus intéressants que sur Facebook, des débats plus sereins que sur Twitter, et des approches moins superficielles que sur Instagram. Chez Métropolitaine, on adore !

Au cours de ces deux derniers mois, l’application est devenue très populaire sur iOS, au grand damne des utilisateurs d’Android. Mais dans une interview accordée cette semaine, le cofondateur de l’application a révélé que la mise sur pied d’une application Android était actuellement la « priorité » de sa société.

Pourtant, il y a encore un mois, Clubhouse déclarait que si l’application comptait bien étendre ses activités à Android, elle n’avait pas encore commencé sa recherche et développement sur le sujet. Mais le succès tonitruant de l’app et la forte demande ont dû convaincre la société, qui a multiplié les embauches pour pouvoir proposer ses services sur les smartphones Android dans les prochains mois.

Le temps presse, car la concurrence muscle déjà son jeu : Twitter annonce que son application « Spaces », lancée en 2020 en version beta sur iOS, sera désormais disponible sur Android dans les prochaines semaines. Une nouvelle fonctionnalité du réseau social, qui ressemble fortement aux services proposés par ClubHouse : des salons audio, où les Twittos peuvent interagir entre eux par messages audio.

De plus, interrogée il y a un mois dans le New York Times à ce sujet, la communication de Facebook a indiqué sa volonté de développer aussi sa propre offre de services pour conversations audio : « « Nous avons connecté les gens à travers l’audio et la vidéo pendant plusieurs années et nous sommes toujours en exploration de nouvelles façons d’améliorer cette expérience pour les gens. »