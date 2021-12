Une grande dame du cinema espagnol nous a quitté : Veronica Forqué est décédée. L’actrice espagnole Veronica Forqué s’est donné la mort et son corps a été retrouvé lundi 13 décembre à son domicile à Madrid, selon le journal El Mundo

Née à Madrid en 1955, Veronica Forqué est née dans le milieu intellectuel et artistique de l’Espagne des années 50 : était la fille du réalisateur José Maria Forqué et de l’écrivaine Carmen Vazquez-Vigo, elle avait commencé au cinéma sous la direction de son père au début des années 1970, puis vu sa carrière couronnée de quatre prix Goya, comme meilleure actrice (1988 et 1994, pour Kika) et comme meilleur second rôle féminin (1987 et 1988).

L’actrice de 66 ans, l’une des plus populaires du cinéma espagnol des années 1980 et 1990, avait joué dans plusieurs films d’Almodovar.

Veronica Forqué avait incarné le célèbre personnage de Kika, l’esthéticienne appelée pour maquiller le cadavre du jeune Ramon dans le film de Pedro Almodovar.

Elle avait récemment participé à l’émission télévisée espagnole « Masterchef Celebrity » et évoqué son état dépressif.

En 1999, elle reçoit la médaille d’or du mérite des beaux-arts par le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports et en septembre 2005, elle était membre du jury du Festival du Cinéma de San Sebastian présidé par Anjelica Huston.

