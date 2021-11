Alerte : l’épidémie de bronchiolite repart en flèche

Faites attention à vos petits bouts : après une année blanche « grâce » aux gestes barrières, l’épidémie de bronchiolite est de retour. La maladie respiratoire est déjà présente dans onze des treize régions.

L’épidémie de bronchiolite pourrait être particulièrement forte cet hiver, selon les autorités sanitaires. Elle est présente déjà dans onze des treize régions de France métropolitaine, et les deux dernières, Bretagne et Corse, devraient bientôt les rejoindre.

Dans son point hebdomadaire sur cette maladie respiratoire qui touche les bébés, l’agence Santé publique France note une « poursuite de l’augmentation forte et précoce des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ».

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés de la toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. La plupart du temps bénigne, elle peut toutefois nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Lors de la semaine du 18 octobre, 3 342 enfants de moins de 2 ans ont été vus aux urgences pour bronchiolite, dont un tiers (1 138) ont ensuite dû être hospitalisés. Dans les deux cas, neuf sur dix avaient moins d’un an. Deux semaines auparavant, on n’avait relevé que 1 779 passages aux urgences d’enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite, et 643 hospitalisations.

L’hiver dernier, les confinements et les gestes barrières dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ont aussi bloqué les autres virus, dont le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite. Les enfants ont été moins infectés que d’habitude et sont donc moins immunisés, ce qui laisse craindre une épidémie plus forte cette année.

Donc on maintient les gestes barrières, car Covid ou non, se laver régulièrement les mains, c’est un devoir citoyen !