Le groupe Facebook s’appellera désormais Meta

Rassurez-vous, votre application et le site internet ne changeront pas de nom. Vous pourrez toujours aller échanger avec vos amis sur « Facebook ». C’est le nom du groupe qui est modifié, suite à une volonté non dissimulée de Mark Zuckerberg de dissocier les deux entités.

Lors de la conférence virtuelle Facebook Connect qui s’est tenue ce 28 octobre, le fondateur du célèbre réseau social a fait une annonce choc. Désormais, pour parler du groupe Facebook, il faudra dire « Meta ». Selon lui, le terme « Facebook » était tout simplement trop lié à la plateforme lancée en 2004 et pas suffisamment aux enjeux globaux de la société.

Today we’re introducing Meta, which brings together our apps and technologies under a new company brand. Learn more about how we’re helping build the metaverse and other news from Connect. https://t.co/6s3GKjWq4S

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 28, 2021