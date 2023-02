Starbucks lance des boissons à base d’huile d’olive en Italie

La plus grande chaîne de cafés du monde, Starbucks, annonce le lancement d’une gamme de boissons à l’huile d’olive en Italie. Et non, ce n’est pas une blague.

Le marché italien demeurait – heureusement – très hermétique à la multinationale aux cafés chers, trop chauds et sans gouts. Mais pour concurrencer – et faire fermer, comme à ses habitudes – les petits cafés traditionnels et capter leur clientèle, la marque américaine change de stratégie.

Dans la vingtaine de Starbucks d’Italie, l’entreprise américaine va désormais proposer… Des cafés à l’huile d’olives. À peine cliché.

La gamme Oleato, qui sera lancée mercredi en Italie, comprend un espresso glacé secoué et un latte à l’huile d’olive « cuit à la vapeur avec du lait d’avoine ».

Il y aura également un café à infusion froide dans lequel « une infusion soyeuse d’huile extra vierge Partanna avec une mousse de crème douce à la vanille… se répand lentement dans la boisson ».

L’huile d’olive est un élément clé du régime méditerranéen, associé à des pays comme l’Italie, la Grèce et l’Espagne.

L’expression « boire de l’huile d’olive » est devenue une tendance sur la plateforme de partage de vidéos TikTok l’année dernière, ses partisans affirmant qu’elle avait des propriétés anti-inflammatoires.

Certains Italiens ont appelé au boycott de Starbucks lorsqu’il a annoncé son intention d’ouvrir son premier magasin dans le pays en 2018.

À l’époque, le PDG du groupe M. Schultz avait déclaré : « Nous ne venons pas pour apprendre aux Italiens à faire du café. Nous venons avec humilité et respect, pour montrer ce que nous avons appris. »

L’année dernière, la nouvelle du départ de Domino’s Pizza d’Italie avait été célébrée par certains utilisateurs des médias sociaux. Le géant de la restauration rapide avait eu du mal à conquérir des clients dans le berceau de la pizza depuis son lancement dans ce pays en 2015.

On espère le même destin pour Starbucks.