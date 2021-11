Vous n’avez pas pu passer à côté de ce petit phénomène. Depuis 2003, tous les mois de novembre, des hommes se laissent pousser la moustache pour le fameux « Movember ». Détrompez-vous, il ne s’agit pas là d’un énième défi lancé sur les réseaux sociaux, la cause est bien plus sérieuse.

Si vous ne le saviez pas, l’objectif est avant tout lié à la santé. Movember entend briser les tabous concernant les maladies typiquement masculines comme le cancer de la prostate et des testicules.Il s’agit de récolter des fonds pour faire avancer la recherche et conscientiser la population. Ainsi, du 1er au 30 novembre, tous les hommes qui ont envie de participer au mouvement se rasent de près le 1er du mois puis se laissent pousser la moustache pendant 30 jours.

Deux australiens dans un bar décident de se laisser pousser la moustache

Au départ, ce sont deux Australiens qui lancent le mouvement en 2003 : Travis Garone et Luke Slattery. Alors qu’ils boivent une bière dans un bar de Melbourne, ils se mettent au défi de trouver 30 hommes capables de se laisser pousser la moustache pour relancer la mode. Un an après, vu l’engouement pour ce défi, ils créent un site internet et récoltent des fonds reversés directement à la Prostate Cancer Foundation of Australia. Aujourd’hui, Movember est un emblème de la sensibilisation à la santé masculine dans le monde entier.

Conscientiser les hommes du monde entier

En France, les premières moustaches se mettent à pousser en 2012 et depuis, beaucoup d’évènements sont organisés pour conscientiser la population à ces pathologies masculines dont on ne parle (encore) pas assez. Saviez-vous que les hommes mourraient en moyenne 6 ans plus tôt que les femmes ? Chaque année, plus de 200 000 hommes sont touchés par un cancer et le plus fréquent est celui de la prostate, bien souvent diagnostiqué trop tard. Chez les plus jeunes, de 20 à 35 ans, c’est le cancer des testicules qui est le plus répandu.

Movember n’est donc pas seulement là pour parler moustache, mais pour faire prendre conscience à toute la gent masculine qu’il est important et nécessaire de se surveiller de près, tout comme pour les cancers du sein chez les femmes. Pour Octobre rose, on parle beaucoup d’auto palpation mammaire : il en va de même chez vous messieurs !

Alors… à vos moustaches (et à vos plus belles photos).