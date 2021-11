C’est le jeu préféré de votre neveu : Fortnite, le jeu gratuit aux 650 millions d’utilisateurs, est désormais inaccessible en Chine. Une décision de l’éditeur du jeu, Epic Games, qui proteste contre les mesures de l’État chinois visant à protéger sa jeunesse contre les dérives des jeux vidéo.

Depuis ce lundi 15 novembre, le jeu vidéo phénomène Fortnite n’est plus accessible dans l’Empire du Milieu. Le 31 octobre, l’éditeur Epic Games avait annoncé dans un communiqué « Le 15 novembre à 11 heures, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter ». D’ailleurs dès le 1er novembre, il était impossible de s’inscrire sur le jeu depuis la Chine.

Un bras de fer à la foi idéologique et économique : depuis plusieurs mois, l’État chinois tente de réguler les industries culturelles, accusées de propager des idées libérales occidentales et de détourner les jeunes Chinois des études : exit les personnages masculins efféminés des jeux vidéo et des émissions de télévision et limitation drastique du nombre d’heures passées à jouer devant son écran pour les adolescents. En août, les autorités ont imposé une limite drastique de trois heures de jeu vidéo par semaine aux moins de 18 ans.

Une offensive à la fois « anti-woke » et « anti-écrans pour les jeunes » qui est aussi un mauvais coup pour les affaires de l’industrie du divertissement américain. D’ailleurs, la multinationale chinoise Tencent, deuxième actionnaire d’Epic Games est particulièrement active en la matière. Dès le mois de juillet, elle avait imposé l’usage de la reconnaissance faciale pour interdire aux enfants et adolescents de jouer sur leur smartphone ou leur tablette en soirée.

Depuis 2018, il existe en Chine une version « alternative » de Fortnite, avec des visuels et des animations plus conformes à la vision traditionnelle et sexuée de la société défendue par le PCC et sans « microtransactions », l’essentielle source de financement du jeu.

Pour rappel, les psychologues pour enfant alertent depuis plusieurs années sur le risque de dépendance provoquée par Fortnite : le fait qu’il puisse être joué sur plusieurs plateformes (téléphone, consoles…), qu’il soit gratuit, qu’il se joue en équipe et qu’il soit extrêmement compétitif a fait exploser le nombre de jeunes accrocs, entre 12 et 15ans.