Paris : une demande «extrêmement forte» pour le vaccin contre la variole du singe

Le premier centre parisien de vaccination contre la variole du singe a ouvert dans le 13e arrondissement. Mais la demande explose : selon Santé publique France, l’Ile-de-France recensait jeudi en nombre de résidents près de la moitié des 1.567 cas confirmés en France

Le premier vaccinodrome parisien contre la variole du singe vient d’ouvrir à Paris, dans le XIIIe arrondissement. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a précisé qu’il serait en capacité de vacciner jusqu’à 2 000 personnes par semaine dès lundi prochain. « La demande est extrêmement forte » à Paris, a-t-il précisé. Jusqu’à présent, l’Ile-de-France comptait douze hôpitaux et cinq centres de santé sexuelle (CSD) où il était possible d’être vacciné et selon Anne Souyris, adjointe de la maire de Paris à la santé, le recrutement de 13 personnes à temps plein pourrait permettre d’injecter 4.000 doses par semaine, contre environ 2.500 la semaine passée, hôpitaux de Paris et centres municipaux confondus. « Il faudrait arriver à 10.000 doses par semaine à Paris », estime l’élue EELV. Des recrutements supplémentaires pourraient aussi permettre d’ouvrir un deuxième lieu de vaccination spécifique d’ici la fin de la semaine, ajoute-t-elle.

Mais reste l’épineuse question du nombre de doses de vaccin. « La question de la disponibilité des doses est incertaine parce que nous ne savons pas quel est le volume de doses disponibles au niveau national ». Si François Braun, le ministre de la Santé, a assuré ce mercredi matin sur franceinfo que le France disposait d’un « stock très conséquent », le nombre exact est classé « secret-défense ».

17 000 cas ont été recensés dans le monde, dont 1 700 en France, principalement chez des hommes homosexuels.